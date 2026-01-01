Instalēt Lago ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda uzskaites un uz lietošanu balstīta norēķinu platforma SaaS, fintech un infrastruktūras uzņēmumiem.
Izvēlies Lago VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Lago
Lago ir atvērtā koda uzskaites un norēķinu platforma, kas izveidota SaaS, fintech un infrastruktūras uzņēmumiem, kuriem nepieciešama elastīga, uz lietojumu balstīta cenu noteikšana. Tā nodrošina reāllaika notikumu ievadi, abonementu pārvaldību, rēķinu ģenerēšanu un izstrādātājiem paredzētu API, lai atbalstītu sarežģītus cenu modeļus — no plāniem par sēdvietu līdz pakāpeniskiem, paketes un procentuālajiem līmeņiem.
Pašmitinot Lago savā VPS, tu saglabā katru klientu notikumu, rēķinu un cenu noteikšanas kārtulu savā tiešā kontrolē, novēršot mitināto norēķinu rīku iekasētās maksas par katru darījumu, un ļauj tev pielāgot integrācijas un datu saglabāšanu savām specifiskajām atbilstības un produkta prasībām.
Lago galvenās iespējas
Norēķini par lietojumu
Maksā par API izsaukumu, vietu, GB vai jebkuru citu rādītāju, neveidojot pielāgotu norēķinu infrastruktūru no nulles.
Reāllaika uzskaite
Apstrādāt klientu notikumus, tiklīdz tie notiek, un nodrošināt precīzus lietojuma datus rēķiniem un vadības paneļiem.
Elastīgi cenu modeļi
Apvieno fiksētos, pakāpeniskos, paketes un procentuālos līmeņus viena plāna ietvaros, lai modelētu jebkuru cenu stratēģiju.
Rēķinu ģenerēšana
Ģenerēt un eksportēt PDF rēķinus automātiski, pamatojoties uz abonēšanas periodiem un izmērīto lietojumu.
Izstrādātājiem paredzēts API
Integrē norēķinus savā produktā, izmantojot tīru REST API un tīmekļa āķus, nevis mitinātas lietotāja saskarnes.
Kāpēc izmantot Lago pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
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