Izvietot InvenTree ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda detaļu un krājumu pārvaldības sistēma krājumu, materiālu sarakstu un piegādātāju informācijas uzskaitei.
Izvēlies InvenTree VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar InvenTree
InvenTree ir tīmekļa inventāra un detaļu pārvaldības platforma, kas izstrādāta inženieru un ražošanas komandām. Tā aizstāj uz izklājlapām balstītu uzskaiti un atvienotus rīkus ar vienotu sistēmu, kas vienuviet pārvalda krājumu līmeņus, detaļu katalogus, materiālu sarakstus, piegādātāju informāciju, pirkuma pasūtījumus un pārdošanas pasūtījumus. Izstrādāta ar tīru REST API un paplašināmu spraudņu arhitektūru, tā iekļaujas esošajās inženierijas darba plūsmās, nevis liek komandām tai pielāgoties.
InvenTree pašmitināšana uz tava VPS saglabā tavu detaļu datubāzi, piegādātāju cenas un ražošanas materiālu sarakstus infrastruktūrā, ko tu kontrolē — tas ir īpaši svarīgi aparatūras projektiem un ražotājiem, kuri komponentu ieguves datus uzskata par patentētiem.
InvenTree galvenās iespējas
Materiālu saraksts
Definē daudzlīmeņu materiālu sarakstus (BOM) kompleksām montāžas vienībām, ar automātisku krājumu piešķiršanu un trūkumu aprēķiniem, lai precīzi plānotu ražošanas komplektāciju.
Krājumu uzskaite
Sekot līdzi krājumu daudzumiem vairākās uzglabāšanas vietās, ar pilnu kustību vēsturi un brīdinājumiem par zemu krājumu līmeni katrai detaļai.
Piegādātāju vadība
Pievieno piegādātāju un ražotāju saites katrai detaļai, ieskaitot cenu līmeņus, izpildes laikus un minimālos pasūtījuma apjomus tiešai iepirkuma salīdzināšanai.
Pirkuma pasūtījumi
Izveido un izseko pirkuma pasūtījumus no izveides līdz piegādei, ar automātisku krājumu atjaunināšanu, saņemot ienākošās piegādes.
REST API un spraudņi
Pilnīga REST API un spraudņu sistēma savieno InvenTree ar svītrkodu skeneriem, etiķešu printeriem, ERP sistēmām un pielāgotām automatizācijas darbplūsmām.
Pārdošanas pasūtījumi
Pārvaldi klientu pasūtījumus un piešķir krājumus izpildei, sinhronizējot pārdošanu un krājumus bez atsevišķa pasūtījumu pārvaldības rīka.
Kāpēc izmantot InvenTree pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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