Frigate adalah rekaman video jaringan open source yang dibangun di sekitar deteksi objek real-time. Ini terus-menerus menganalisis aliran dari kamera IP Anda, mengidentifikasi orang, mobil, hewan, dan objek lainnya di tempat, dan hanya merekam atau memperingatkan ketika sesuatu yang berarti sebenarnya terjadi bukan pada setiap piksel gerakan.

Karena setiap frame diproses pada server Anda sendiri, rekaman tidak pernah meninggalkan mesin yang Anda kontrol, tanpa langganan cloud, tidak ada biaya per kamera, dan tidak ada vendor yang memutuskan berapa lama rekaman Anda disimpan. Frigate bekerja dengan kamera apa pun yang menyediakan aliran RTSP, menyimpan rekaman pada disk lokal, dan berintegrasi dengan Asisten Rumah dan MQTT untuk otomatisasi.