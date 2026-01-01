Mengimplementasikan Frigate dalam satu klik instalasi.
Recorder video jaringan open source dengan deteksi objek AI lokal secara real-time untuk kamera IP Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Frigate
Frigate adalah rekaman video jaringan open source yang dibangun di sekitar deteksi objek real-time. Ini terus-menerus menganalisis aliran dari kamera IP Anda, mengidentifikasi orang, mobil, hewan, dan objek lainnya di tempat, dan hanya merekam atau memperingatkan ketika sesuatu yang berarti sebenarnya terjadi bukan pada setiap piksel gerakan.
Karena setiap frame diproses pada server Anda sendiri, rekaman tidak pernah meninggalkan mesin yang Anda kontrol, tanpa langganan cloud, tidak ada biaya per kamera, dan tidak ada vendor yang memutuskan berapa lama rekaman Anda disimpan. Frigate bekerja dengan kamera apa pun yang menyediakan aliran RTSP, menyimpan rekaman pada disk lokal, dan berintegrasi dengan Asisten Rumah dan MQTT untuk otomatisasi.
Fitur utama Frigate
Lokalisasi AI
Objek diidentifikasi pada perangkat keras Anda sendiri secara real time, sehingga deteksi terus bekerja bahkan ketika koneksi internet tidak.
Kurang peringatan palsu
Rekaman dan pemberitahuan diaktifkan oleh orang, mobil, atau hewan nyata, bukan oleh bayangan, hujan, atau lampu depan yang lewat.
Rekaman dan review berkelanjutan
Rekaman sepanjang jam duduk di samping garis waktu peristiwa yang terdeteksi, sehingga Anda dapat melompat langsung ke saat yang penting.
Bekerja dengan semua kamera
Sambungkan kamera dari merek apa pun melalui RTSP, bukan dikunci ke dalam satu produsen atau layanan cloud.
Home Assistant integrasi
Deteksi diterbitkan melalui MQTT sehingga lampu, siren, dan otomatisasi rumah pintar lainnya dapat bereaksi saat sesuatu terlihat.
Built-in restreaming
The bundled go2rtc restreamer menarik setiap kamera sekali dan berbagi dengan setiap penonton, menjaga beban dari kamera itu sendiri.
Jalankan Frigate lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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