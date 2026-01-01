Deepseek Harness
Deepseek Harness telepítése egyetlen kattintással
Válassza ki a tökéletes Deepseek Harness tervet
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Okosabb munkafolyamatok a mélyebb elemzéshez
Minden, amire szüksége van a Deepseek Harness-hez
Fejlett biztonság
Kiszűrheted a kártékony fájlokat egy kártevőkeresővel. Biztosíthatod szerveredet DDoS védelemmel és beépített tűzfallal. Szabályozhatod weboldalad elérhetőségét egy dedikált IP-címmel.
Kiváló teljesítmény
A szervered AMD EPYC processzorokon és NVMe SSD tárolón fog futni, és egy 300 Mb/s sebességű infrastruktúrát kapsz az igényeidnek megfelelően. Ha további VPS erőforrásokra van szükséged, bármikor frissíthetsz néhány kattintással.
Teljes kontroll kiúttal
Konfigurálja a Deepseek Harness-t teljes root hozzáféréssel, ahogy szeretné. Mielőtt bármilyen jelentős változtatást végrehajtana, készítsen egy ingyenes kézi pillanatképet. Ha bármi, helyreállítsa az adatokat a legújabb ingyenes automatikus biztonsági mentéssel.
Fejlett biztonság
Kiszűrheted a kártékony fájlokat egy kártevőkeresővel. Biztosíthatod szerveredet DDoS védelemmel és beépített tűzfallal. Szabályozhatod weboldalad elérhetőségét egy dedikált IP-címmel.
Kiváló teljesítmény
A szervered AMD EPYC processzorokon és NVMe SSD tárolón fog futni, és egy 300 Mb/s sebességű infrastruktúrát kapsz az igényeidnek megfelelően. Ha további VPS erőforrásokra van szükséged, bármikor frissíthetsz néhány kattintással.
Teljes kontroll kiúttal
Konfigurálja a Deepseek Harness-t teljes root hozzáféréssel, ahogy szeretné. Mielőtt bármilyen jelentős változtatást végrehajtana, készítsen egy ingyenes kézi pillanatképet. Ha bármi, helyreállítsa az adatokat a legújabb ingyenes automatikus biztonsági mentéssel.
Deepseek Harness, amire számíthatsz
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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