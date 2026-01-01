Legfeljebb 69% off

Deepseek Harness

Deepseek Harness telepítése egyetlen kattintással

Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
Kártevő-ellenőrzés
Hostinger ügynök AI asszisztens
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Deepseek harnis

Válassza ki a tökéletes Deepseek Harness tervet

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
Adatközpontok világszerte
Ingyenes heti biztonsági mentések
Tűzfalkezelés
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
AI webterminál
Ingyenes domain 1 évre
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
Adatközpontok világszerte
Ingyenes heti biztonsági mentések
Tűzfalkezelés
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
AI webterminál
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havidíjak a teljes árat jelentik elosztva a csomag futamidejében lévő hónapok számával.

Okosabb munkafolyamatok a mélyebb elemzéshez

A Deepseek Harness egy nyílt forráskódú keretrendszer, ahol minden funkció egy plug-in. Modellek, eszközök, készségek és még más kódoló ügynökök is cserélhetők és újrakomponálhatók, így teljes mértékben ellenőrizheti, hogyan építik és futtatják az AI ügynököket anélkül, hogy megérintené a magot.

A Deepseek Harness VPS-en való futtatása lehetővé teszi az erőforrások teljes körű ellenőrzését, miközben a kapacitást a projekt igényeihez igazítja. Ez a beállítás támogatja a következetes teljesítményt több elemzéshez, és megkönnyíti a munkaterhelések biztonságos kezelését az idő múlásával.
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Deepseek Harness

Minden, amire szüksége van a Deepseek Harness-hez

Adjon a Deepseek Harness ügynököknek dedikált erőforrásokat, hogy nehezebb munkaterheléseket hajtsanak végre a szükséges teljesítmény és ellenőrzés mellett.

Fejlett biztonság

Kiszűrheted a kártékony fájlokat egy kártevőkeresővel. Biztosíthatod szerveredet DDoS védelemmel és beépített tűzfallal. Szabályozhatod weboldalad elérhetőségét egy dedikált IP-címmel.

Deepseek Harness

Kiváló teljesítmény

A szervered AMD EPYC processzorokon és NVMe SSD tárolón fog futni, és egy 300 Mb/s sebességű infrastruktúrát kapsz az igényeidnek megfelelően. Ha további VPS erőforrásokra van szükséged, bármikor frissíthetsz néhány kattintással.

Deepseek Harness

Teljes kontroll kiúttal

Konfigurálja a Deepseek Harness-t teljes root hozzáféréssel, ahogy szeretné. Mielőtt bármilyen jelentős változtatást végrehajtana, készítsen egy ingyenes kézi pillanatképet. Ha bármi, helyreállítsa az adatokat a legújabb ingyenes automatikus biztonsági mentéssel.

Deepseek Harness

Fejlett biztonság

Kiszűrheted a kártékony fájlokat egy kártevőkeresővel. Biztosíthatod szerveredet DDoS védelemmel és beépített tűzfallal. Szabályozhatod weboldalad elérhetőségét egy dedikált IP-címmel.

Deepseek Harness

Kiváló teljesítmény

A szervered AMD EPYC processzorokon és NVMe SSD tárolón fog futni, és egy 300 Mb/s sebességű infrastruktúrát kapsz az igényeidnek megfelelően. Ha további VPS erőforrásokra van szükséged, bármikor frissíthetsz néhány kattintással.

Deepseek Harness

Teljes kontroll kiúttal

Konfigurálja a Deepseek Harness-t teljes root hozzáféréssel, ahogy szeretné. Mielőtt bármilyen jelentős változtatást végrehajtana, készítsen egy ingyenes kézi pillanatképet. Ha bármi, helyreállítsa az adatokat a legújabb ingyenes automatikus biztonsági mentéssel.

Deepseek Harness

Ajánlott szerverhely:

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Növelje a betöltési sebességet: válasszon olyan szerverhelyet, amely a lehető legközelebb esik célközönségéhez. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.

Vágjon bele!
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Deepseek Harness, amire számíthatsz

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak. A portál kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések. Jó ügyfélszolgálat. Megbízható. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég színvonala jó, nagyon elégedett vagyok az általuk nyújtott szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák mint más szolgáltatók, és a VPS-beállításaik és díjcsomagjaik is jók.

A Kodee-val könnyen megy a munka

Barátságos AI-asszisztensünk, a Kodee, szívesen segít bármilyen VPS-sel kapcsolatos kérdésben.

Az AI-asszisztens bármikor elérhető, plusz költségek nélkül, és segít az összes VPS-kezelési feladatban. Akár hibát javít, akár a tűzfalat frissíti, akár adatokat kezel, az AI-asszisztens leegyszerűsíti a folyamatot, és időt takarít meg azáltal, hogy az egyszerű utasításokat megbízható szerverműveletekké alakítja.
Vágjon bele!
Deepseek Harness

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele még ma
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Deepseek Harness VPS gyakori kérdések

Kapjon válaszokat a Deepseek Harness szolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre.
A DeepSeek Harness egy nyílt forráskódú ügynökbázis, amely bővítményalapú futásteljesítményt biztosít az AI ügynökök számára, különösen a kódolási és automatizálási munkafolyamatokhoz. A VPS-en futtathatja webes vagy terminál felhasználói felületét, csatlakoztathatja az LLM-szolgáltatókat, mint például a DeepSeek, és összehangolhatja a bővítményeket olyan feladatokhoz, mint a kódszerkesztés, a projektreformálás, az adatfeldolgozás és más ügynökvezérelt munkafolyamatok.
A VPS-en futtatott DeepSeek Harness folyamatosan működik az ügynöki környezetben, így a hosszú távú feladatok és a háttérmunkafolyamatok folytatódhatnak, még akkor is, ha a laptop offline állapotban van. A VPS a konfigurációt, a bővítményeket és a munkaterületeket egy elérhető helyen központosítja, ami hasznos lehet, ha több eszközről szeretné elérni a harnát, vagy biztonságos kapcsolatokon keresztül együttműködhet a csapattagokkal.
A VPS rendszerint root vagy sudo hozzáféréssel rendelkezik, így a teljes DeepSeek Harness stackot irányítja: Node.js verziók, környezeti változók, tűzfal szabályok, folyamatkezelők és tárhely elrendezés. A Git forrásokból származó bővítményeket kezelheti, testreszabott eszközöket és modellezési végpontokat, valamint a rendszer szintű szkriptek automatizálását a harness körül a shell, a cron, a Docker vagy más, a munkafolyamatához igazodó szervező eszközökkel.
A VPS kiválóan alkalmas a DeepSeek Harness számára, mivel kiválaszthatja az ügynök munkaterheléseinek megfelelő CPU-, memória- és lemezprofilokat, és a felhasználás növekedésével fokozhatja azokat. A harness folyamatot felügyelheti olyan eszközökkel, mint a systemd vagy a Docker, használhatja a gyorsfényképeket és a biztonsági mentéseket a helyreállításhoz, és a kiszolgálót a modell végpontjaihoz közeli régiókba helyezheti, hogy minimalizálja az API-hívások késleltetését.
Ez a beállítás ideális azoknak a fejlesztőknek, adatgyakorlóknak és kis csapatoknak, akik tartós, megosztott mesterséges intelligenciát szeretnének a kódolási és automatizálási projektekhez. Olyan erőteljes felhasználók számára is alkalmas, akik gyakran több gépről dolgoznak, reprodukálható környezetre van szükségük a kísérletekhez, vagy egy testreszabható ügynök-munkaterületet szeretnének tárolni, amely idővel bővítményekkel és új munkafolyamatokkal fejlődhet.

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