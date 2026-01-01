A Lago egy nyílt forráskódú mérési és számlázási platform, amelyet olyan SaaS, fintech és infrastruktúra vállalatok számára fejlesztettek ki, amelyek rugalmas, használatalapú árazást igényelnek.

Valós idejű eseményfeldolgozást, előfizetés-kezelést és számlagenerálást biztosít. Emellett egy fejlesztőbarát API-t is kínál, amely komplex árazási modelleket támogat, mint például az ülésenkénti, fokozatos, csomag- és százalékos szintek.

A Lago saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen irányítása alatt tartja az összes ügyféleseményt, számlát és árazási szabályt. Megszünteti a hosztolt számlázási eszközök által felszámított tranzakciónkénti díjakat. Emellett lehetővé teszi az integrációk és az adatmegőrzés testreszabását az egyedi megfelelőségi és termékigényekhez.