Telepítse a Lago-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú mérési és használatalapú számlázási platform SaaS, fintech és infrastruktúra vállalatok számára.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Lago
A Lago egy nyílt forráskódú mérési és számlázási platform, amelyet olyan SaaS, fintech és infrastruktúra vállalatok számára fejlesztettek ki, amelyek rugalmas, használatalapú árazást igényelnek.
Valós idejű eseményfeldolgozást, előfizetés-kezelést és számlagenerálást biztosít. Emellett egy fejlesztőbarát API-t is kínál, amely komplex árazási modelleket támogat, mint például az ülésenkénti, fokozatos, csomag- és százalékos szintek.
A Lago saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen irányítása alatt tartja az összes ügyféleseményt, számlát és árazási szabályt. Megszünteti a hosztolt számlázási eszközök által felszámított tranzakciónkénti díjakat. Emellett lehetővé teszi az integrációk és az adatmegőrzés testreszabását az egyedi megfelelőségi és termékigényekhez.
A Lago főbb funkciói
Fogyasztás alapú számlázás
Díjazás API hívás, felhasználó, GB vagy bármilyen metrika alapján, anélkül, hogy egyedi számlázási infrastruktúrát építene a nulláról.
Valós idejű mérés
Fogadja be az ügyfél eseményeket valós időben és jelenítsen meg pontos használati adatokat számlákhoz és irányítópultokhoz.
Rugalmas árazási modellek
Kombináljon fix, lépcsőzetes, csomag alapú és százalékos szinteket egyetlen csomagon belül, hogy bármilyen árképzési stratégiát modellezhessen.
Számlagenerálás
Létrehoz és exportál PDF számlákat automatikusan az előfizetési időszakok és a mért használat alapján.
Fejlesztőbarát API
Integrálja a számlázást termékébe egy letisztult REST API-n és webhookokon keresztül a hosztolt felhasználói felületek helyett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Lago szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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