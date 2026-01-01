Az InvenTree egy web-alapú készlet- és alkatrészkezelő platform, amelyet mérnöki és gyártó csapatok számára fejlesztettek ki. Felváltja a táblázatkezelő-alapú nyomon követést és a különálló eszközöket. Egy egységes rendszerrel működik. Ez a rendszer egy helyen kezeli a készletszinteket, alkatrészkatalógusokat, anyagjegyzékeket, beszállítói információkat, beszerzési rendeléseket és értékesítési rendeléseket. Tiszta REST API-val és bővíthető plugin architektúrával épült. Ezáltal beilleszkedik a meglévő mérnöki munkafolyamatokba. Nem kényszeríti a csapatokat arra, hogy alkalmazkodjanak hozzá.

Az InvenTree saját VPS-en történő üzemeltetése az alkatrészadatbázist, a beszállítói árakat és a gyártási anyagjegyzékeket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez különösen fontos a hardverprojektek és gyártók számára, akik a komponensbeszerzési adatokat saját tulajdonukként kezelik.