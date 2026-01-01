Telepítse az InvenTree-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú alkatrész- és készletkezelő rendszer a készlet, az anyagjegyzékek és a beszállítói információk nyomon követésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a InvenTree
Az InvenTree egy web-alapú készlet- és alkatrészkezelő platform, amelyet mérnöki és gyártó csapatok számára fejlesztettek ki. Felváltja a táblázatkezelő-alapú nyomon követést és a különálló eszközöket. Egy egységes rendszerrel működik. Ez a rendszer egy helyen kezeli a készletszinteket, alkatrészkatalógusokat, anyagjegyzékeket, beszállítói információkat, beszerzési rendeléseket és értékesítési rendeléseket. Tiszta REST API-val és bővíthető plugin architektúrával épült. Ezáltal beilleszkedik a meglévő mérnöki munkafolyamatokba. Nem kényszeríti a csapatokat arra, hogy alkalmazkodjanak hozzá.
Az InvenTree saját VPS-en történő üzemeltetése az alkatrészadatbázist, a beszállítói árakat és a gyártási anyagjegyzékeket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Ez különösen fontos a hardverprojektek és gyártók számára, akik a komponensbeszerzési adatokat saját tulajdonukként kezelik.
A InvenTree főbb funkciói
Anyagjegyzék
Többszintű anyagjegyzékek (BOM) definiálása komplex összeállításokhoz, automatikus készletfoglalással és hiánykalkulációkkal a gyártási ütemezések pontos tervezéséhez.
Készletkövetés
Kövesse nyomon a készletmennyiségeket több tárolási helyszínen, teljes mozgástörténettel és alacsony készletszint figyelmeztetésekkel minden alkatrészre.
Beszállító kezelés
Csatolja a beszállítói és gyártói linkeket minden alkatrészhez, beleértve az árszinteket, az átfutási időket és a minimális rendelési mennyiségeket a közvetlen beszerzési összehasonlításhoz.
Beszerzési megrendelések
Beszerzési rendelések létrehozása és nyomon követése a létrehozástól a kiszállításig, automatikus készletfrissítéssel a beérkező szállítmányok fogadásakor.
REST API és beépülő modulok
Teljes REST API és plugin rendszer köti össze az InvenTree-t vonalkód-olvasókkal, címkenyomtatókkal, ERP rendszerekkel és egyedi automatizálási munkafolyamatokkal.
Értékesítési megrendelések
Ügyfélrendelések kezelése és készlet kiosztása a teljesítéshez, az értékesítés és a készlet szinkronban tartásával, külön rendeléskezelő eszköz nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a InvenTree szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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