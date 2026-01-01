Az AiToEarn egy nyílt forráskódú AI tartalommarketing ügynök. Segít az alkotóknak, egyszemélyes cégeknek és márkáknak tartalmat generálni, ütemezni és terjeszteni. Ezt egyetlen felületről teszi meg, számos platformon. Ilyenek a Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Valamint a Threads, X (Twitter), Pinterest és LinkedIn.

Az AiToEarn saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a fióktokeneket, a generált médiát és a közzétételi analitikát. Ez megszünteti a felhasználó alapú SaaS díjakat. Lehetővé teszi továbbá, hogy integrálja saját AI szolgáltatóit és Relay hitelesítő adatait az OAuth-hoz. Így nem kell minden platformon fejlesztőként regisztrálnia.