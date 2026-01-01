Telepítse az AiToEarn-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú AI tartalommarketing ügynök egyszemélyes cégeknek, alkotóknak és márkáknak, több mint 12 közösségi platformon való közzétételre.
Válasszon VPS csomagot a AiToEarn szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AiToEarn
Az AiToEarn egy nyílt forráskódú AI tartalommarketing ügynök. Segít az alkotóknak, egyszemélyes cégeknek és márkáknak tartalmat generálni, ütemezni és terjeszteni. Ezt egyetlen felületről teszi meg, számos platformon. Ilyenek a Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Valamint a Threads, X (Twitter), Pinterest és LinkedIn.
Az AiToEarn saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a fióktokeneket, a generált médiát és a közzétételi analitikát. Ez megszünteti a felhasználó alapú SaaS díjakat. Lehetővé teszi továbbá, hogy integrálja saját AI szolgáltatóit és Relay hitelesítő adatait az OAuth-hoz. Így nem kell minden platformon fejlesztőként regisztrálnia.
A AiToEarn főbb funkciói
Többplatformos közzététel
Tegyen közzé videókat, cikkeket és bejegyzéseket 12+ hálózaton, beleértve a Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X és LinkedIn platformokat, egy megosztott munkafolyamatból.
AI tartalomgenerálás
A beépített AI ügynök szövegeket generál, kibővíti vagy átírja a vázlatokat, és képeket és rövid videókat készít az egyes célplatformokra szabva.
OAuth a Relay-en keresztül
Csatlakoztasson minden támogatott platformot egyetlen API kulccsal az AiToEarn Relay szolgáltatáson keresztül — nincs szükség platformonkénti fejlesztői fiókokra.
MCP & Ügynök kész
Natív MCP protokoll támogatás lehetővé teszi, hogy az AiToEarn-t Claude-ból, Cursor-ból és más ügynök futtatókörnyezetekből vezérelje, ugyanazokon az API-kon keresztül, amelyeket a webes UI használ.
Saját üzemeltetésű tárhely
Tartalmaz egy beágyazott S3-kompatibilis objektumtárolót, MongoDB replikakészletet és Redis gyorsítótárat, így minden médiafájl, fiók és várólista a VPS-én marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AiToEarn szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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