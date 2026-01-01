Lago je platforma otvorenog koda za mjerenje i naplatu, izgrađena za SaaS, fintech i infrastrukturne tvrtke koje trebaju fleksibilno određivanje cijena temeljeno na korištenju. Pruža unos događaja u stvarnom vremenu, upravljanje pretplatama, generiranje računa i API usmjeren na razvojne programere za podršku složenim modelima cijena — od planova po sjedalu do stupnjevanih, paketnih i postotnih razina.

Samostalno hostiranje Laga na vlastitom VPS-u drži svaki korisnički događaj, račun i pravilo cijena pod vašom izravnom kontrolom, uklanja naknade po transakciji koje naplaćuju hostirani alati za naplatu i omogućuje vam prilagodbu integracija i zadržavanja podataka vašim specifičnim zahtjevima usklađenosti i proizvoda.