Postavite Lago jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za mjerenje potrošnje i naplatu po korištenju za SaaS, fintech i infrastrukturne tvrtke.
Odaberite VPS plan za Lago
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Lago
Lago je platforma otvorenog koda za mjerenje i naplatu, izgrađena za SaaS, fintech i infrastrukturne tvrtke koje trebaju fleksibilno određivanje cijena temeljeno na korištenju. Pruža unos događaja u stvarnom vremenu, upravljanje pretplatama, generiranje računa i API usmjeren na razvojne programere za podršku složenim modelima cijena — od planova po sjedalu do stupnjevanih, paketnih i postotnih razina.
Samostalno hostiranje Laga na vlastitom VPS-u drži svaki korisnički događaj, račun i pravilo cijena pod vašom izravnom kontrolom, uklanja naknade po transakciji koje naplaćuju hostirani alati za naplatu i omogućuje vam prilagodbu integracija i zadržavanja podataka vašim specifičnim zahtjevima usklađenosti i proizvoda.
Lago ključne značajke
Naplata po korištenju
Naplaćujte po API pozivu, sjedištu, GB-u ili bilo kojoj metrici bez izgradnje prilagođene infrastrukture za naplatu od nule.
Mjerenje u stvarnom vremenu
Unosite korisničke događaje kako se događaju i prikažite točne podatke o korištenju za račune i nadzorne ploče.
Fleksibilni modeli cijena
Kombinirajte fiksne, stupnjevane, paketne i postotne tarife unutar jednog plana za modeliranje bilo koje strategije cijena.
Generiranje računa
Generirajte i izvezite PDF račune automatski na temelju razdoblja pretplate i mjerene potrošnje.
Razvojno orijentiran API
Integrirajte naplatu u svoj proizvod putem čistog REST API-ja i web-hookova umjesto hostanih korisničkih sučelja.
Zašto pokrenuti Lago na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
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Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
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