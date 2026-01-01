InvenTree je web-bazirana platforma za upravljanje zalihama i dijelovima, stvorena za inženjerske i proizvodne timove. Ona zamjenjuje praćenje temeljeno na proračunskim tablicama i nepovezane alate jedinstvenim sustavom koji na jednom mjestu upravlja razinama zaliha, katalozima dijelova, sastavnicama, informacijama o dobavljačima, narudžbenicama i prodajnim narudžbama. Izgrađena s čistim REST API-jem i proširivom arhitekturom dodataka, uklapa se u postojeće inženjerske radne procese umjesto da prisiljava timove da se prilagođavaju njoj.

Samostalno hostiranje InvenTreea na vašem VPS-u čuva vašu bazu podataka dijelova, cijene dobavljača i proizvodne sastavnice na infrastrukturi koju vi kontrolirate — što je posebno važno za hardverske projekte i proizvođače koji podatke o nabavi komponenti tretiraju kao vlasničke.