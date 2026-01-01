Postavite InvenTree jednim klikom.
Sustav za upravljanje dijelovima i zalihama otvorenog koda za praćenje zaliha, popisa materijala i informacija o dobavljačima.
Odaberite VPS plan za InvenTree
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz InvenTree
InvenTree je web-bazirana platforma za upravljanje zalihama i dijelovima, stvorena za inženjerske i proizvodne timove. Ona zamjenjuje praćenje temeljeno na proračunskim tablicama i nepovezane alate jedinstvenim sustavom koji na jednom mjestu upravlja razinama zaliha, katalozima dijelova, sastavnicama, informacijama o dobavljačima, narudžbenicama i prodajnim narudžbama. Izgrađena s čistim REST API-jem i proširivom arhitekturom dodataka, uklapa se u postojeće inženjerske radne procese umjesto da prisiljava timove da se prilagođavaju njoj.
Samostalno hostiranje InvenTreea na vašem VPS-u čuva vašu bazu podataka dijelova, cijene dobavljača i proizvodne sastavnice na infrastrukturi koju vi kontrolirate — što je posebno važno za hardverske projekte i proizvođače koji podatke o nabavi komponenti tretiraju kao vlasničke.
InvenTree ključne značajke
Popis materijala
Definirajte višerazinske sastavnice za složene sklopove, s automatskom dodjelom zaliha i izračunima nestašica za precizno planiranje proizvodnje.
Praćenje zaliha
Pratite količine zaliha na više skladišnih lokacija, s potpunom poviješću kretanja i upozorenjima o niskoj razini zaliha za svaki dio.
Upravljanje dobavljačima
Priložite poveznice dobavljača i proizvođača za svaki dio, uključujući cjenovne razine, rokove isporuke i minimalne količine narudžbe za izravnu usporedbu nabave.
Narudžbenice
Kreirajte i pratite narudžbenice od kreiranja do isporuke, s automatskim ažuriranjem zaliha kada se prime dolazne pošiljke.
REST API i dodaci
Potpuni REST API i sustav dodataka povezuju InvenTree sa skenerima crtičnog koda, pisačima naljepnica, ERP sustavima i prilagođenim tijekovima rada automatizacije.
Narudžbe kupaca
Upravljajte narudžbama kupaca i dodijelite zalihe za ispunjenje, održavajući prodaju i inventar sinkroniziranima bez zasebnog alata za upravljanje narudžbama.
Zašto pokrenuti InvenTree na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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