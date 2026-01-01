AiToEarn je open-source AI agent za marketing sadržaja koji pomaže kreatorima, tvrtkama s jednom osobom i brendovima generirati, zakazivati i distribuirati sadržaj na Douyinu, Xiaohongshuu (Rednoteu), Kuaishouu, Bilibiliju, TikToku, YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Threadsu, X-u (Twitteru), Pinterestu i LinkedInu, sve s jednog sučelja.

Samostalno hostiranje AiToEarna na vlastitom VPS-u drži tokene računa, generirane medije i analitiku objavljivanja pod vašom kontrolom, uklanja naknade za SaaS temeljene na broju korisnika i omogućuje vam integraciju vlastitih AI pružatelja i Relay vjerodajnica za OAuth bez registracije kao razvojnog programera na svakoj platformi.