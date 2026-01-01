Postavite AiToEarn instalacijom jednim klikom.
Agent za marketing sadržaja s umjetnom inteligencijom otvorenog koda za tvrtke s jednom osobom, kreatore i brendove za objavljivanje na više od 12 društvenih platformi.
Odaberite VPS plan za AiToEarn
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz AiToEarn
AiToEarn je open-source AI agent za marketing sadržaja koji pomaže kreatorima, tvrtkama s jednom osobom i brendovima generirati, zakazivati i distribuirati sadržaj na Douyinu, Xiaohongshuu (Rednoteu), Kuaishouu, Bilibiliju, TikToku, YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Threadsu, X-u (Twitteru), Pinterestu i LinkedInu, sve s jednog sučelja.
Samostalno hostiranje AiToEarna na vlastitom VPS-u drži tokene računa, generirane medije i analitiku objavljivanja pod vašom kontrolom, uklanja naknade za SaaS temeljene na broju korisnika i omogućuje vam integraciju vlastitih AI pružatelja i Relay vjerodajnica za OAuth bez registracije kao razvojnog programera na svakoj platformi.
AiToEarn ključne značajke
Višeplatformno objavljivanje
Objavljujte videozapise, članke i objave na 12+ mreža, uključujući Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X i LinkedIn, iz jednog zajedničkog radnog tijeka.
Generiranje AI sadržaja
Ugrađeni AI agent generira tekst, proširuje ili prepisuje nacrte te proizvodi slike i kratke videozapise prilagođene za svaku ciljanu platformu.
OAuth putem releja
Povežite svaku podržanu platformu jednim API ključem putem usluge AiToEarn Relay — nisu potrebni razvojni računi po platformi.
MCP i Agent Spremni
Nativna podrška za MCP protokol omogućuje vam pokretanje AiToEarn-a iz Claudea, Cursora i drugih okruženja za agente putem istih API-ja koje koristi web sučelje.
Samostalno hostirana pohrana
Uključuje ugrađenu S3-kompatibilnu pohranu objekata, MongoDB replika set i Redis predmemoriju tako da svi mediji, računi i redovi čekanja ostaju na vašem VPS-u.
Zašto pokrenuti AiToEarn na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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