Εγκαταστήστε το Lago με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα καταμέτρησης και χρέωσης βάσει χρήσης για εταιρείες SaaS, fintech και υποδομών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Lago
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Lago
Το Lago είναι μια πλατφόρμα μέτρησης και τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για εταιρείες SaaS, fintech και υποδομών που χρειάζονται ευέλικτη τιμολόγηση βάσει χρήσης. Παρέχει λήψη συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση συνδρομών, δημιουργία τιμολογίων και ένα API προσανατολισμένο στους προγραμματιστές για την υποστήριξη σύνθετων μοντέλων τιμολόγησης - από πλάνα ανά θέση έως κλιμακωτά, πακέτα και κλιμάκια ποσοστού.
Η αυτο-φιλοξενία του Lago στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε συμβάν πελάτη, τιμολόγιο και κανόνα τιμολόγησης υπό τον άμεσο έλεγχό σας, καταργεί τις χρεώσεις ανά συναλλαγή που επιβάλλονται από τα εργαλεία τιμολόγησης που φιλοξενούνται και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ενσωματώσεις και τη διατήρηση δεδομένων στις συγκεκριμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και προϊόντος σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Lago
Τιμολόγηση ανάλογα με τη χρήση
Χρέωση ανά κλήση API, θέση, GB ή οποιαδήποτε μέτρηση, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε προσαρμοσμένη υποδομή χρέωσης από το μηδέν.
Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο
Λήψη γεγονότων πελατών καθώς συμβαίνουν και παρουσίαση ακριβών δεδομένων χρήσης για τιμολόγια και πίνακες ελέγχου.
Ευέλικτα μοντέλα τιμολόγησης
Συνδυάστε σταθερά, κλιμακωτά, πακέτα και ποσοστιαία επίπεδα εντός ενός ενιαίου πλάνου για να διαμορφώσετε οποιαδήποτε στρατηγική τιμολόγησης.
Δημιουργία τιμολογίων
Δημιουργήστε και εξάγετε τιμολόγια PDF αυτόματα με βάση τις περιόδους συνδρομής και τη μετρούμενη χρήση.
API προσανατολισμένο στον προγραμματιστή
Ενσωματώστε τη χρέωση στο προϊόν σας μέσω ενός καθαρού REST API και webhooks αντί για hosted UIs.
Γιατί να τρέξω Lago στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.