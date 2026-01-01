Το Lago είναι μια πλατφόρμα μέτρησης και τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για εταιρείες SaaS, fintech και υποδομών που χρειάζονται ευέλικτη τιμολόγηση βάσει χρήσης. Παρέχει λήψη συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση συνδρομών, δημιουργία τιμολογίων και ένα API προσανατολισμένο στους προγραμματιστές για την υποστήριξη σύνθετων μοντέλων τιμολόγησης - από πλάνα ανά θέση έως κλιμακωτά, πακέτα και κλιμάκια ποσοστού.

Η αυτο-φιλοξενία του Lago στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε συμβάν πελάτη, τιμολόγιο και κανόνα τιμολόγησης υπό τον άμεσο έλεγχό σας, καταργεί τις χρεώσεις ανά συναλλαγή που επιβάλλονται από τα εργαλεία τιμολόγησης που φιλοξενούνται και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ενσωματώσεις και τη διατήρηση δεδομένων στις συγκεκριμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και προϊόντος σας.