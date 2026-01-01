Αναπτύξτε το InvenTree με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source σύστημα διαχείρισης ανταλλακτικών και αποθεμάτων για την παρακολούθηση αποθέματος, λιστών υλικών και πληροφοριών προμηθευτών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για InvenTree
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με InvenTree
Το InvenTree είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης αποθεμάτων και εξαρτημάτων, σχεδιασμένη για ομάδες μηχανικών και παραγωγής. Αντικαθιστά την παρακολούθηση βάσει υπολογιστικών φύλλων και τα αποσυνδεδεμένα εργαλεία με ένα ενοποιημένο σύστημα που διαχειρίζεται τα επίπεδα αποθεμάτων, τους καταλόγους εξαρτημάτων, τις λίστες υλικών, τις πληροφορίες προμηθευτών, τις εντολές αγοράς και τις εντολές πώλησης σε ένα μέρος. Κατασκευασμένο με ένα καθαρό REST API και μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική plugin, ενσωματώνεται στις υπάρχουσες ροές εργασίας μηχανικής αντί να αναγκάζει τις ομάδες να προσαρμοστούν σε αυτό.
Η αυτο-φιλοξενία του InvenTree στον VPS σας διατηρεί τη βάση δεδομένων εξαρτημάτων σας, την τιμολόγηση προμηθευτών και τις λίστες υλικών παραγωγής (BOMs) σε υποδομή που ελέγχετε — κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για έργα hardware και κατασκευαστές που αντιμετωπίζουν τα δεδομένα προμήθειας εξαρτημάτων ως ιδιόκτητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του InvenTree
Κατάσταση υλικών
Ορίστε πολυεπίπεδα BOMs για σύνθετες συναρμολογήσεις, με αυτόματη κατανομή αποθεμάτων και υπολογισμούς ελλείψεων για τον ακριβή σχεδιασμό των παραγωγικών κατασκευών.
Παρακολούθηση αποθέματος
Παρακολουθήστε τις ποσότητες αποθεμάτων σε πολλαπλές τοποθεσίες αποθήκευσης, με πλήρες ιστορικό κινήσεων και ειδοποιήσεις χαμηλού αποθέματος για κάθε είδος.
Διαχείριση προμηθευτών
Επισυνάψτε συνδέσμους προμηθευτών και κατασκευαστών σε κάθε εξάρτημα, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακίων τιμολόγησης, των χρόνων παράδοσης και των ελάχιστων παραγγελιών για άμεση σύγκριση προμηθειών.
Εντολές αγοράς
Δημιουργήστε και παρακολουθήστε παραγγελίες αγοράς από τη δημιουργία έως την παράδοση, με αυτόματες ενημερώσεις αποθεμάτων όταν παραλαμβάνονται οι εισερχόμενες αποστολές.
REST API και plugins
Ένα πλήρες REST API και σύστημα plugin συνδέουν το InvenTree με σαρωτές barcode, εκτυπωτές ετικετών, συστήματα ERP και προσαρμοσμένες ροές εργασίας αυτοματισμού.
Παραγγελίες πωλήσεων
Διαχειριστείτε τις παραγγελίες πελατών και κατανείμετε το απόθεμα για εκπλήρωση, διατηρώντας τις πωλήσεις και το απόθεμα συγχρονισμένα χωρίς ξεχωριστό εργαλείο διαχείρισης παραγγελιών.
Γιατί να τρέξω InvenTree στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων