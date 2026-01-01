Το InvenTree είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης αποθεμάτων και εξαρτημάτων, σχεδιασμένη για ομάδες μηχανικών και παραγωγής. Αντικαθιστά την παρακολούθηση βάσει υπολογιστικών φύλλων και τα αποσυνδεδεμένα εργαλεία με ένα ενοποιημένο σύστημα που διαχειρίζεται τα επίπεδα αποθεμάτων, τους καταλόγους εξαρτημάτων, τις λίστες υλικών, τις πληροφορίες προμηθευτών, τις εντολές αγοράς και τις εντολές πώλησης σε ένα μέρος. Κατασκευασμένο με ένα καθαρό REST API και μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική plugin, ενσωματώνεται στις υπάρχουσες ροές εργασίας μηχανικής αντί να αναγκάζει τις ομάδες να προσαρμοστούν σε αυτό.

Η αυτο-φιλοξενία του InvenTree στον VPS σας διατηρεί τη βάση δεδομένων εξαρτημάτων σας, την τιμολόγηση προμηθευτών και τις λίστες υλικών παραγωγής (BOMs) σε υποδομή που ελέγχετε — κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για έργα hardware και κατασκευαστές που αντιμετωπίζουν τα δεδομένα προμήθειας εξαρτημάτων ως ιδιόκτητα.