Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja paranna suorituskykyäsi
Miksi kannattaa valita vihreä?
Sivulataukset lasketaan yhteen
Data kuluttaa energiaa
Datan kysyntä kasvaa jatkuvasti
Vihreään siirtyminen auttaa ihmisiä ja planeettaa
Käyttäjäkokemus
Nopeammat sivun latausajat ja sujuvampi käyttökokemus.
Sijoitukset ja konversiot
Parempi hakukoneoptimointi ja korkeammat konversiot.
Pienemmät päästöt
Pienempi energiankulutus kävijää kohden, mikä auttaa vähentämään energiankulutusta ja siihen liittyviä hiilidioksidipäästöjä.
Infrastruktuurin tehokkuus
Vähentää globaalin datainfrastruktuurin kuormitusta, mikä edistää kestävämpää internetiä.
Näin pienennät verkkosivustosi hiilijalanjälkeä
Olitpa sitten hallinnoimassa henkilökohtaista blogia, yrityksen verkkosivustoa tai verkkokauppaa, nämä yksinkertaiset vaiheet voivat auttaa sinua pienentämään verkkosivustosi hiilijalanjälkeä, parantamaan suorituskykyä ja käyttökokemusta.
Kestävä majoittaminen
Esimerkki Hostingerista: Hostingerin infrastruktuuri toimii uusiutuvalla sähköllä ja energiatehokkailla datakeskuksilla, mikä vähentää kaikkien isännöityjen verkkosivustojen hiilidioksidipäästöjä. Noudatamme myös kiertotalouden periaatteita käyttämällä uudelleen tai kierrättämällä 100 % käytöstä poistetuista palvelimista ja kytkimistä.
Syy: Hosting-infrastruktuuri vaikuttaa merkittävästi sekä ruumiillisiin että toiminnallisiin hiilidioksidipäästöihin. Yhteistyö palveluntarjoajien kanssa, jotka käyttävät varmennettua uusiutuvaa energiaa, ylläpitävät tehokasta ja pitkäikäistä laitteistoa ja kierrättävät vanhoja laitteita, vähentävät ympäristövaikutuksia merkittävästi. Jatkuva seuranta mittareilla, kuten virrankulutuksen tehokkuudella (PUE), vedenkulutuksen tehokkuudella (WUE) ja hiilidioksidin kulutuksen tehokkuudella (CUE), varmistaa jatkuvan tehokkuuden parantamisen ja läpinäkyvyyden.
Verkkosivuston hiilijalanjäljen usein kysytyt kysymykset
Mikä on verkkosivuston hiilijalanjälki?
Verkkosivuston hiilijalanjälki on sen sivujen lataamisesta syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrä. Jokainen sivun katselukerta kuluttaa energiaa datakeskuksissa, verkoissa ja käyttäjien laitteissa, mikä osaltaan lisää hiilidioksidipäästöjä.
Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä verkkosivusto tuottaa?
Tyypillinen verkkosivun katselukerta voi tuottaa noin 0,2–0,5 g CO₂e-päästöjä riippuen siitä, miten se näytetään. Verkkosivustoilla, joilla on paljon sisältöä tai paljon liikennettä, päästöt voivat olla huomattavasti suuremmat.
Miten voin pienentää verkkosivustoni hiilijalanjälkeä?
Voit pienentää verkkosivustosi jalanjälkeä optimoimalla kuvia ja koodia, vähentämällä kolmannen osapuolen skriptejä, ottamalla käyttöön välimuistin ja pakkauksen, käyttämällä kevyitä fontteja ja valitsemalla energiatehokkaan hosting-palveluntarjoajan.
Tekeekö suorituskyvyn parantaminen verkkosivustosta kestävämmän?
Kyllä. Nopeampi suorituskyky tarkoittaa usein pienempää tiedonsiirtoa ja pienempää laitteistokuormitusta, mikä vähentää energiankulutusta ja päästöjä samalla parantaen käyttökokemusta ja hakutulosten sijoituksia.
Miksi webhotellipalvelut vaikuttavat kestävyyteen?
Web-hotellipalveluissa käytetään sähköä kuluttavia palvelimia. Uusiutuvaa energiaa käyttävien ja tehokkaita datakeskuksia ylläpitävien palveluntarjoajien valitseminen vähentää jokaisen isännöidyn verkkosivuston ympäristövaikutuksia.
Miten Hostinger pyrkii vähentämään verkkosivustojen ympäristövaikutuksia?
Hostinger käyttää uusiutuvaa energiaa käyttävää infrastruktuuria, energiatehokkaita datakeskuksia ja vastuullista laitteiston kierrätystä verkkosivustojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lue lisää kestävyysraportistamme.