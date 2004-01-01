Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja paranna suorituskykyäsi

Nopeuta sivustoasi ja auta pienentämään sen hiilijalanjälkeä paremmilla optimoinneilla ja hostingilla.
Ympäristövaikutukset

Miksi kannattaa valita vihreä?

Raskaammat verkkosivustot vaativat enemmän energiaa latautumiseen, mikä hidastaa käyttökokemusta ja lisää hiilidioksidipäästöjä jokaisella käynnillä.

Sivulataukset lasketaan yhteen

Tyypillinen verkkosivun katselukerta voi tuottaa noin 0,2–0,5 g CO₂e-päästöjä sivun koosta, laitteesta ja energialähteestä riippuen. Vilkkaasti liikennöidyillä ja paljon dataa sisältävillä sivuilla voi ajan myötä olla mitattavissa oleva ympäristövaikutus.
Data kuluttaa energiaa

Datakeskukset ja tiedonsiirtoverkot kuluttavat yhteensä noin 1–2 % maailmanlaajuisesta sähköstä, mikä on samaa luokkaa kuin ilmailun osuus maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä.
Datan kysyntä kasvaa jatkuvasti

Maailmanlaajuinen dataliikenne kasvaa edelleen noin 20–25 % vuodessa, mikä aiheuttaa yhä enemmän paineita maailman datainfrastruktuurille ja energiajärjestelmille.
Edut

Vihreään siirtyminen auttaa ihmisiä ja planeettaa

Käyttäjäkokemus

Nopeammat sivun latausajat ja sujuvampi käyttökokemus.

Sijoitukset ja konversiot

Parempi hakukoneoptimointi ja korkeammat konversiot.

Pienemmät päästöt

Pienempi energiankulutus kävijää kohden, mikä auttaa vähentämään energiankulutusta ja siihen liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Infrastruktuurin tehokkuus

Vähentää globaalin datainfrastruktuurin kuormitusta, mikä edistää kestävämpää internetiä.

Toimenpiteet

Näin pienennät verkkosivustosi hiilijalanjälkeä

Olitpa sitten hallinnoimassa henkilökohtaista blogia, yrityksen verkkosivustoa tai verkkokauppaa, nämä yksinkertaiset vaiheet voivat auttaa sinua pienentämään verkkosivustosi hiilijalanjälkeä, parantamaan suorituskykyä ja käyttökokemusta.

Resurssien ja visuaalisen optimoinnin

Vältä tarpeettomia koriste- ja taustaelementtejä, käytä vain sisältöä parantavia suunnitteluelementtejä.
Optimoi kaikki mediatiedostot (kuvat ja videot) koon muuttamisen, pakkaamisen ja tehokkaiden formaattien (esim. WebP) avulla.
Poista automaattinen toisto käytöstä, ota käyttöön hidas lataus ja anna käyttäjien keskeyttää taustavideot tai valita heikompilaatuisia versioita.

Kolmannen osapuolen hallinta

Käytä kolmannen osapuolen integraatioita (esim. laajennuksia, widgetejä, syötteitä, karttoja ja chatbotteja) vain silloin, kun ne tarjoavat kävijälle todellista arvoa.
Lataa kolmannen osapuolen sisältöä (kuten sosiaalisen median syötteitä, upotettuja karttoja tai videoita) vain silloin, kun kävijät ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa, sen sijaan, että se latautuisi automaattisesti.
Priorisoi itse isännöityjä, kevyitä vaihtoehtoja ulkoisesti ladattujen skriptien ja kehysten sijaan.

Yhteensopivuus ja pitkäikäisyys

Säilytä yhteensopivaisuus vanhempien laitteiden, selainten ja käyttöjärjestelmien kanssa.
Käytä mobiililaitteille suunnattua suunnittelua ja progressiivista parantamista varmistaaksesi yhdenmukaisen saavutettavuuden ja suorituskyvyn.
Kun valitset teemaa tai rakennustyökalun mallia, testaa, että se toimii sujuvasti mobiililaitteilla ja vanhemmilla selaimilla.

Kestävä majoittaminen

Valitse kokonaan uusiutuvalla energialla toimivia hosting-palveluntarjoajia ja varmista heidän väitteensä uusiutuvan energian hyvityksillä (REC) tai vastaavilla sertifikaateilla.
Valitse palveluntarjoajia, jotka hallinnoivat laitteita vastuullisesti, pitävät laitteistoa käytössä mahdollisimman pitkään ja kierrättävät tai uudelleenkäyttävät vanhentuneet laitteet ja materiaalit.
Suosi palveluntarjoajia, jotka seuraavat keskeisiä tehokkuusmittareita, kuten virrankulutuksen tehokkuutta (PUE), vedenkulutuksen tehokkuutta (WUE) ja hiilidioksidipäästöjen tehokkuutta (CUE), ja jotka osoittavat datakeskuksen tehokkuuden ja ympäristösuorituskyvyn aktiivisen seurannan.

Esimerkki Hostingerista: Hostingerin infrastruktuuri toimii uusiutuvalla sähköllä ja energiatehokkailla datakeskuksilla, mikä vähentää kaikkien isännöityjen verkkosivustojen hiilidioksidipäästöjä. Noudatamme myös kiertotalouden periaatteita käyttämällä uudelleen tai kierrättämällä 100 % käytöstä poistetuista palvelimista ja kytkimistä.

Syy: Hosting-infrastruktuuri vaikuttaa merkittävästi sekä ruumiillisiin että toiminnallisiin hiilidioksidipäästöihin. Yhteistyö palveluntarjoajien kanssa, jotka käyttävät varmennettua uusiutuvaa energiaa, ylläpitävät tehokasta ja pitkäikäistä laitteistoa ja kierrättävät vanhoja laitteita, vähentävät ympäristövaikutuksia merkittävästi. Jatkuva seuranta mittareilla, kuten virrankulutuksen tehokkuudella (PUE), vedenkulutuksen tehokkuudella (WUE) ja hiilidioksidin kulutuksen tehokkuudella (CUE), varmistaa jatkuvan tehokkuuden parantamisen ja läpinäkyvyyden.

Suorituskyvyn ja tehokkuuden optimointi

Ota tiedostojen pakkaus (esim. Brotli tai GZIP) käyttöön hosting- tai välimuistilaajennuksellasi – kuten LiteSpeed Cache – pienentääksesi vierailijoille lähetettävien tiedostojen kokoa.
Ota käyttöön selaimen välimuisti, jotta palaavat kävijät voivat ladata sivustosi nopeammin ilman, että heidän tarvitsee ladata uudelleen muuttumattomia tiedostoja.
Käytä tehokasta JavaScriptiä luottamalla moderneihin ja kevyisiin kehyksiin ja välttämällä tarpeettomia skriptejä tai riippuvuuksia.
Tee oman sivustosi sisäisiä API-kutsuja vain tarvittaessa ja estä tarpeettoman datan lähettäminen tai käsittely.

Typografia, liike ja resurssien vaihtoehdot

Käytä animaatiota vain silloin, kun se aidosti lisää arvoa käyttökokemukseen ja antaa kävijöille mahdollisuuden aloittaa, pysäyttää, keskeyttää tai vähentää animaatiota.
Suosi järjestelmäfontteja ja rajoita mukautettuja kirjasintyyppejä tai variantteja renderöinnin ja latauskuorman minimoimiseksi.
Tarjoa tekstipohjaisia vaihtoehtoja rich medialle tarjoamalla dokumenttien HTML-versioita PDF-tiedostojen sijaan, mukaan lukien merkitykselliset alt-tekstit kuville ja lisäämällä videoille ja äänitteille transkriptioita tai kuvatekstejä.

Jatkuvat auditoinnit ja näyttöön perustuvat tiedotteet

Arvioi sivustosi suorituskykyä säännöllisesti luotettavien verkkosivuston nopeuden ja optimoinnin arviointityökalujen avulla.
Tunnista ja poista käyttämättömät lisäosat, skriptit tai mediatiedostot, jotka hidastavat sivustoasi tai kuluttavat tarpeettomia resursseja.
Poista käytöstä vajaakäytössä olevat ominaisuudet, jotka lisäävät painoa ilman käyttäjälle hyötyä.

Haluatko sukeltaa syvemmälle?

Tutustu kestävän web-suunnittelun ohjeisiin ja W3C:n web-kestävyysohjeisiin saadaksesi yksityiskohtaiset periaatteet vähähiilisen ja tehokkaan web-sivuston rakentamiseen.

Verkkosivuston hiilijalanjäljen usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia yleisiin kysymyksiin verkkosivustojen hiilijalanjäljestä ja kestävästä verkkosivustojen suorituskyvystä.

Mikä on verkkosivuston hiilijalanjälki?

Verkkosivuston hiilijalanjälki on sen sivujen lataamisesta syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrä. Jokainen sivun katselukerta kuluttaa energiaa datakeskuksissa, verkoissa ja käyttäjien laitteissa, mikä osaltaan lisää hiilidioksidipäästöjä.

Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä verkkosivusto tuottaa?

Tyypillinen verkkosivun katselukerta voi tuottaa noin 0,2–0,5 g CO₂e-päästöjä riippuen siitä, miten se näytetään. Verkkosivustoilla, joilla on paljon sisältöä tai paljon liikennettä, päästöt voivat olla huomattavasti suuremmat.

Miten voin pienentää verkkosivustoni hiilijalanjälkeä?

Voit pienentää verkkosivustosi jalanjälkeä optimoimalla kuvia ja koodia, vähentämällä kolmannen osapuolen skriptejä, ottamalla käyttöön välimuistin ja pakkauksen, käyttämällä kevyitä fontteja ja valitsemalla energiatehokkaan hosting-palveluntarjoajan.

Tekeekö suorituskyvyn parantaminen verkkosivustosta kestävämmän?

Kyllä. Nopeampi suorituskyky tarkoittaa usein pienempää tiedonsiirtoa ja pienempää laitteistokuormitusta, mikä vähentää energiankulutusta ja päästöjä samalla parantaen käyttökokemusta ja hakutulosten sijoituksia.

Miksi webhotellipalvelut vaikuttavat kestävyyteen?

Web-hotellipalveluissa käytetään sähköä kuluttavia palvelimia. Uusiutuvaa energiaa käyttävien ja tehokkaita datakeskuksia ylläpitävien palveluntarjoajien valitseminen vähentää jokaisen isännöidyn verkkosivuston ympäristövaikutuksia.

Miten Hostinger pyrkii vähentämään verkkosivustojen ympäristövaikutuksia?

Hostinger käyttää uusiutuvaa energiaa käyttävää infrastruktuuria, energiatehokkaita datakeskuksia ja vastuullista laitteiston kierrätystä verkkosivustojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lue lisää kestävyysraportistamme.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.