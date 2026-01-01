Haz que tu marca sea inolvidable con un dominio .fun.
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Sobre el dominio .fun
Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .fun
¿Qué es un dominio .fun?
El dominio .fun es un TLD genérico diseñado para el entretenimiento, los pasatiempos y los proyectos lúdicos. Está abierto a todo el mundo y se usa con frecuencia para juegos, eventos, sitios de humor y comunidades creativas.
¿Para quién es un dominio .fun?
Un dominio .fun es ideal para blogs de entretenimiento, comunidades de videojuegos, organizadores de eventos, servicios para fiestas y creadores de humor que buscan mostrar contenido divertido, construir marcas memorables y transmitir experiencias desenfadadas.
¿Por qué elegir un dominio .fun?
Un dominio .fun indica claramente que el contenido es entretenido, lo que ayuda a los visitantes a comprender tu sitio web de un vistazo y hace que tu nombre sea más memorable. Además, fomenta una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y canales de marketing.
Información del dominio para .fun
Dominio de nivel superior (TLD)
.fun
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
Protección de dominio premium
Complemento
RegistrarLock
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
0,17 €
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
No necesitas conocimientos técnicos
Soporte por expertos las 24 horas
Protección de privacidad del dominio gratis
Página "próximamente" o de enlace en la bio gratis
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Consejos
Cómo obtener el mejor nombre de dominio
1. Incluye el nombre de tu marca
Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
2. Sé breve
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
3. Menos es más
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
4. Piensa en tu público
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
5. Actúa rápido
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Preguntas frecuentes: dominio .fun
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.