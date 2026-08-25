Cuándo Brevo podría ser el más adecuado

Brevo es una opción fuerte si el correo electrónico es una parte de una mezcla más grande con SMS, empuje web y un CRM. Reach es para cualquiera que quiera correo electrónico en el mismo lugar que el resto de su negocio. Se encuentra junto a su sitio, dominio y tienda en Hostinger, por lo que todo funciona junto desde el primer día. Y cuando necesita una campaña, su IA le ayuda a redactar una rápidamente, por lo que nunca se queda estancado en una página en blanco.