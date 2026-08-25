ActiveCampaign vs. Alcance del Anfitrión
30 días de garantía de devolución del dinero
Reach es fácil de ejecutar, justo para pagar, fácil de comenzar
Sin curva de aprendizaje
Paga por quien envías
Empieza gratis, crece cuando estés listo
Comparación de características
*Fecha de comparación: August 25, 2026.
Creado para el email marketing de pequeñas empresas
Integraciones de terceros
Recuperar ventas perdidas
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Cantidad de destinatarios
24 meses
12 meses
1 mes
Cobro cada 2 años
Cancelá cuando quieras
Los precios no incluyen impuestos
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Sé uno más de los millones de clientes satisfechos
"Con Hostinger Reach, sumo clientes potenciales, los segmento y hago el envío sin necesidad de usar varias herramientas. Tengo todo en un mismo lugar."
"Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters y armar una comunidad propia con personas realmente interesadas en mi arte, es mucho más personal que las redes sociales."
“Ya me gustaba mucho el hosting de Hostinger, pero Reach me sorprendió todavía más. La IA me ahorra muchísimo tiempo, ya no tengo que empezar de cero. Además, segmentar mi audiencia es muy fácil. Lo recomiendo sin dudarlo.”