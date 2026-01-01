Creá un link en bio con un dominio personalizado

Compartí tu página con tu propia marca, olvidate de las URL genéricas y poco serias.
Elegí un dominio y obtené tu página de link en bio con tu marca desde AR$ 2.299/mes
Creá un link en bio con un dominio personalizado

Un link. Un dominio personalizado. Listo para usar.

Tu link, tu marca

Tu link en bio puede tener tu propio dominio, así tu marca es visible y fácil de reconocer siempre.

Todo armado para vos

Conectamos tu dominio en tu link en bio automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.

Diseñado para crecer con vos

Empezá con una página de link en bio simple. Después, podés transformar tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que crecés.

Configurá tu link en bio en minutos

1. Elegí tu dominio

1. Elegí tu dominio

Elegí un dominio para tu link en bio. Este es el link que vas a compartir en tus perfiles de redes sociales.

2. Combiná tu link en bio con tu dominio

Agregá la herramienta de link en bio durante el proceso de pago. Muchos dominios tienen descuento al combinarlos, y podemos configurar todo automáticamente por vos.

3. Agregá tus links y compartí

Agregá tus perfiles de redes sociales, productos o páginas en un solo lugar. Actualizá tus links en cualquier momento y compartí tu link en bio en todos tus canales.

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Un registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

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Cuando registrás un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
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Nuestros agentes están siempre disponibles en el chat en vivo o por mail, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco vas a tener problemas para comunicarte, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
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Configuración rápida, fácil gestión

Registrá tu dominio en pocos clics y después gestioná todo desde un mismo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o mail.

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Elegí entre los dominios más conocidos

.com

Inspirá confianza con este dominio reconocido

AR$ 41.499AR$ 5.999 /1er año

.net

Mostrá tu experiencia en los negocios con .net.

AR$ 37.399AR$ 21.009 /1er año

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Llevá tu proyecto a internet con los dominios .online

AR$ 74.699AR$ 2.099 /1er año

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Comunicá tu negocio con un dominio .io

AR$ 141.199AR$ 66.399 /1er año

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Dale visibilidad a tus proyectos con un .icu

AR$ 33.199AR$ 4.199 /1er año

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Una extensión única y en tendencia para tu proyecto

AR$ 39.499AR$ 4.199 /1er año

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Demostrá tu talento con un dominio .pro.

AR$ 60.199AR$ 6.299 /1er año

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Destacate en la nube con dominios .cloud

AR$ 53.999AR$ 4.199 /1er año

Tu link en bio con tu propio dominio personalizado

Link en bio con dominio personalizado: preguntas frecuentes

¿Qué es una página de link en bio con dominio personalizado?

Es una página que reúne en un mismo lugar todos tus links importantes, y se accede a través de tu propio dominio. Podés usarla como la única URL en tus bios de redes sociales y actualizarla siempre que quieras, sin tener que cambiar el link.

¿Por qué me conviene usar un dominio personalizado para mi link en bio?

Usar tu propio dominio implica que tu audiencia siempre hace clic en un link que te pertenece a vos y tiene tu marca. Tu URL se mantiene invariable a lo largo del tiempo, incluso si cambiás de herramientas o plataformas, así no tenés que estar actualizando el link en todos lados.

¿Cuánto tiempo lleva la configuración?

La configuración lleva unos pocos minutos. Elegís tu dominio, activás la herramienta de link en bio y ya podés empezar a agregar links enseguida. No se necesita configuración manual ni pasos técnicos.

¿Esto es mejor que una herramienta gratuita de link en bio?

La principal diferencia con un proveedor gratuito de link en bio es la propiedad y la flexibilidad. Las herramientas gratuitas alojan tu página en su dominio y limitan cuánto podés personalizarla o expandirla. Con tu propio dominio, podés mantener la misma URL a largo plazo y desarrollarla a medida que tus necesidades crezcan.

¿Puedo personalizar la estética de mi página de link en bio?

Sí. Podés ajustar la estructura y el aspecto de tu página, destacar links específicos y organizar tu contenido para que los visitantes vean primero lo que más importa.

Protejemos tu privacidad

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