Creá un link en bio con un dominio personalizado
Un link. Un dominio personalizado. Listo para usar.
Tu link, tu marca
Tu link en bio puede tener tu propio dominio, así tu marca es visible y fácil de reconocer siempre.
Todo armado para vos
Conectamos tu dominio en tu link en bio automáticamente, para que puedas empezar a compartir sin preocuparte por la configuración.
Diseñado para crecer con vos
Empezá con una página de link en bio simple. Después, podés transformar tu dominio en un sitio web, tienda o email a medida que crecés.
Configurá tu link en bio en minutos
1. Elegí tu dominio
2. Combiná tu link en bio con tu dominio
3. Agregá tus links y compartí
¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?
Un registrador de dominios de confianza
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Más info sobre dominios
Privacidad
Soporte 24/7
Configuración rápida, fácil gestión
Registrá tu dominio en pocos clics y después gestioná todo desde un mismo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o mail.
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Elegí entre los dominios más conocidos
Link en bio con dominio personalizado: preguntas frecuentes
¿Qué es una página de link en bio con dominio personalizado?
Es una página que reúne en un mismo lugar todos tus links importantes, y se accede a través de tu propio dominio. Podés usarla como la única URL en tus bios de redes sociales y actualizarla siempre que quieras, sin tener que cambiar el link.
¿Por qué me conviene usar un dominio personalizado para mi link en bio?
Usar tu propio dominio implica que tu audiencia siempre hace clic en un link que te pertenece a vos y tiene tu marca. Tu URL se mantiene invariable a lo largo del tiempo, incluso si cambiás de herramientas o plataformas, así no tenés que estar actualizando el link en todos lados.
¿Cuánto tiempo lleva la configuración?
La configuración lleva unos pocos minutos. Elegís tu dominio, activás la herramienta de link en bio y ya podés empezar a agregar links enseguida. No se necesita configuración manual ni pasos técnicos.
¿Esto es mejor que una herramienta gratuita de link en bio?
La principal diferencia con un proveedor gratuito de link en bio es la propiedad y la flexibilidad. Las herramientas gratuitas alojan tu página en su dominio y limitan cuánto podés personalizarla o expandirla. Con tu propio dominio, podés mantener la misma URL a largo plazo y desarrollarla a medida que tus necesidades crezcan.
¿Puedo personalizar la estética de mi página de link en bio?
Sí. Podés ajustar la estructura y el aspecto de tu página, destacar links específicos y organizar tu contenido para que los visitantes vean primero lo que más importa.