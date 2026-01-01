Creá un email con un dominio personalizado
Creá tu email con dominio personalizado
Tu marca en cada mensaje
Cuando tu mail tiene tu dominio, tu proyecto se ve más profesional desde el primer mensaje.
Un mail que inspira confianza
Un dominio personalizado ayuda a que tus mails se vean más confiables y auténticos, y es más probable que la gente los abra y responda.
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Un registrador de dominios de confianza
Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.Ver más info sobre dominios
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Registrá tu dominio en pocos clics y después gestioná todo desde un mismo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o mail.
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Email con dominio personalizado: preguntas frecuentes
¿Qué es un mail con dominio personalizado?
Es una dirección de email personalizada que tiene tu nombre de dominio (por ejemplo, nombre@tuempresa.com). Te suma profesionalismo y seriedad e inspira más confianza en los clientes.
¿Puedo comprar un dominio y un email juntos?
Sí. Podés registrar un dominio y configurar tu email profesional en un solo proceso de compra. Conectamos todo automáticamente.
¿Qué hago si ya tengo un dominio?
No hay problema. Podés conectar tu dominio existente a Hostinger en pocos clics.
¿Es difícil de configurar?
No, para nada. La configuración es súper simple para principiantes y lleva solo unos minutos. Nosotros nos encargamos de la parte técnica por vos.
¿Puedo conectar mi mail con Gmail o Outlook?
Sí. Podés usar tu mail con Gmail, Outlook, Apple Mail y otras aplicaciones, o acceder a él a través del webmail.
¿Puedo crear varias direcciones de email?
Sí. Podés crear todas las direcciones de mail con tu dominio que necesites. Esto es ideal para equipos o empresas en crecimiento.
¿Y si necesito ayuda?
Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7 para ayudarte con la configuración o cualquier otra cosa que necesites.