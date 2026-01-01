Creá un email con un dominio personalizado

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Tu marca en cada mensaje

Cuando tu mail tiene tu dominio, tu proyecto se ve más profesional desde el primer mensaje.

Un mail que inspira confianza

Un dominio personalizado ayuda a que tus mails se vean más confiables y auténticos, y es más probable que la gente los abra y responda.

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Elegí un plan de email más largo y pagá el precio mensual más bajo: con 48 meses, podés ahorrar hasta un 79%

Configurá tu mail profesional en minutos

1. Elegí tu dominio

1. Elegí tu dominio

Comprá un nuevo dominio con Hostinger o usá uno que ya tengas. Si tenés un dominio en otro proveedor, te podemos guiar para conectarlo, así tu email funciona y tu sitio web sigue activo.

2. Agregá tu email

Creá tu dirección de email profesional en tu panel de control de Hostinger en pocos clics. Nos encargamos de la configuración automáticamente, así que no tenés que hacer nada técnico.

3. Empezá a enviar

Accedé a tu bandeja de entrada a través del webmail de Hostinger o conectate con Gmail, Outlook o el mail de Apple. La protección antispam ya está activada, así podés empezar a enviar y recibir mails de inmediato.

¿Por qué comprar nombres de dominio en Hostinger?

Un registrador de dominios de confianza

Hostinger está acreditado por la ICANN y ofrece más de 400 extensiones de dominio.

Ver más info sobre dominios
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Privacidad

Cuando registrás un dominio, tus datos de contacto pueden aparecer en los registros públicos de RDAP/WHOIS. Para las extensiones compatibles, Hostinger incluye automáticamente protección de privacidad gratuita para mantener tu información personal oculta de terceros.
Privacidad

Asistencia 24/7

Nuestros agentes están siempre disponibles en el chat en vivo o por mail, respondiendo en menos de 3 minutos en promedio. Tampoco vas a tener problemas para comunicarte, ya que contamos con agentes que dominan más de 8 idiomas.
Asistencia 24/7

Configuración rápida, fácil gestión

Registrá tu dominio en pocos clics y después gestioná todo desde un mismo lugar: renovaciones, la configuración DNS y las conexiones a tu sitio web o mail.

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Elegí entre los dominios más populares

.com

Inspirá confianza con este dominio reconocido

AR$ 41.499AR$ 5.999 /1er año

.net

Mostrá tu experiencia en los negocios con .net.

AR$ 37.399AR$ 21.009 /1er año

.online

Llevá tu proyecto a internet con los dominios .online

AR$ 74.699AR$ 2.099 /1er año

.io

Comunicá tu negocio con un dominio .io

AR$ 141.199AR$ 66.399 /1er año

.icu

Dale visibilidad a tus proyectos con un .icu

AR$ 33.199AR$ 4.199 /1er año

.xyz

Una extensión única y en tendencia para tu proyecto

AR$ 39.499AR$ 4.199 /1er año

.pro

Demostrá tu talento con un dominio .pro.

AR$ 60.199AR$ 6.299 /1er año

.cloud

Destacate en la nube con dominios .cloud

AR$ 53.999AR$ 4.199 /1er año

Obtené tu email con un dominio personalizado

Email con dominio personalizado: preguntas frecuentes

¿Qué es un mail con dominio personalizado?

Es una dirección de email personalizada que tiene tu nombre de dominio (por ejemplo, nombre@tuempresa.com). Te suma profesionalismo y seriedad e inspira más confianza en los clientes.

¿Puedo comprar un dominio y un email juntos?

Sí. Podés registrar un dominio y configurar tu email profesional en un solo proceso de compra. Conectamos todo automáticamente.

¿Qué hago si ya tengo un dominio?

No hay problema. Podés conectar tu dominio existente a Hostinger en pocos clics.

¿Es difícil de configurar?

No, para nada. La configuración es súper simple para principiantes y lleva solo unos minutos. Nosotros nos encargamos de la parte técnica por vos.

¿Puedo conectar mi mail con Gmail o Outlook?

Sí. Podés usar tu mail con Gmail, Outlook, Apple Mail y otras aplicaciones, o acceder a él a través del webmail.

¿Puedo crear varias direcciones de email?

Sí. Podés crear todas las direcciones de mail con tu dominio que necesites. Esto es ideal para equipos o empresas en crecimiento.

¿Y si necesito ayuda?

Nuestro equipo de soporte está disponible 24/7 para ayudarte con la configuración o cualquier otra cosa que necesites.

Protejemos tu privacidad

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