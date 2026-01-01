Implementá Lago en un clic.
Plataforma de código abierto de medición y facturación basada en el uso para empresas de SaaS, fintech e infraestructura.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Lago
Lago es una plataforma de medición y facturación de código abierto diseñada para empresas de SaaS, fintech e infraestructura que necesitan precios flexibles basados en el uso. Ofrece ingesta de eventos en tiempo real, gestión de suscripciones, generación de facturas y una API pensada para desarrolladores para soportar modelos de precios complejos, desde planes por puesto hasta niveles escalonados, por paquete y por porcentaje.
Alojar Lago en tu propio VPS mantiene cada evento de cliente, factura y regla de precios bajo tu control directo, elimina las tarifas por transacción cobradas por las herramientas de facturación alojadas y te permite adaptar las integraciones y la retención de datos a tus requisitos específicos de cumplimiento y de producto.
Funciones principales de Lago
Facturación basada en el uso
Facture por llamada a la API, puesto, GB o cualquier métrica sin construir una infraestructura de facturación personalizada desde cero.
Medición en tiempo real
Ingresá los eventos de los clientes a medida que ocurren y mostrá datos de uso precisos para facturas y paneles de control.
Modelos de precios flexibles
Combiná niveles fijos, escalonados, por paquete y porcentuales dentro de un único plan para modelar cualquier estrategia de precios.
Generación de facturas
Generar y exportar facturas PDF automáticamente basadas en períodos de suscripción y uso medido.
API orientada al desarrollador
Integrá la facturación en tu producto a través de una API REST limpia y webhooks en lugar de interfaces de usuario alojadas.
¿Por qué ejecutar Lago en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.