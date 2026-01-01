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Lo que podés crear con InvenTree

InvenTree es una plataforma web de gestión de inventario y piezas diseñada para equipos de ingeniería y fabricación. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cálculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona niveles de stock, catálogos de piezas, listas de materiales (BOM), información de proveedores, órdenes de compra y órdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se adapta a los flujos de trabajo de ingeniería existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a él.

Autoalojar InvenTree en tu VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales (BOM) de producción en una infraestructura que vos controlás — algo particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que consideran los datos de abastecimiento de componentes como información propietaria.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de InvenTree

Lista de materiales

Definí listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignación automática de stock y cálculos de escasez para planificar la producción con precisión.

Seguimiento de stock

Controlá las cantidades de inventario en múltiples ubicaciones de almacenamiento, con historial completo de movimientos y alertas de stock bajo para cada artículo.

Gestión de proveedores

Adjuntar enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, tiempos de entrega y mínimos de pedido para una comparación directa de adquisición.

Órdenes de compra

Generá y hacé un seguimiento de las órdenes de compra desde la creación hasta la entrega, con actualizaciones automáticas de stock cuando se reciben los envíos entrantes.

REST API y plugins

Una API REST completa y un sistema de plugins conectan InvenTree con escáneres de códigos de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatización personalizados.

Pedidos de venta

Gestioná los pedidos de clientes y asigná el stock para el cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin una herramienta de gestión de pedidos separada.

¿Por qué ejecutar InvenTree en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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