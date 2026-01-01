Implementá InvenTree con instalación en un clic.
Sistema de gestión de piezas e inventario de código abierto para el seguimiento de stock, listas de materiales e información de proveedores.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con InvenTree
InvenTree es una plataforma web de gestión de inventario y piezas diseñada para equipos de ingeniería y fabricación. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cálculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona niveles de stock, catálogos de piezas, listas de materiales (BOM), información de proveedores, órdenes de compra y órdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se adapta a los flujos de trabajo de ingeniería existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a él.
Autoalojar InvenTree en tu VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales (BOM) de producción en una infraestructura que vos controlás — algo particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que consideran los datos de abastecimiento de componentes como información propietaria.
Funciones principales de InvenTree
Lista de materiales
Definí listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignación automática de stock y cálculos de escasez para planificar la producción con precisión.
Seguimiento de stock
Controlá las cantidades de inventario en múltiples ubicaciones de almacenamiento, con historial completo de movimientos y alertas de stock bajo para cada artículo.
Gestión de proveedores
Adjuntar enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, tiempos de entrega y mínimos de pedido para una comparación directa de adquisición.
Órdenes de compra
Generá y hacé un seguimiento de las órdenes de compra desde la creación hasta la entrega, con actualizaciones automáticas de stock cuando se reciben los envíos entrantes.
REST API y plugins
Una API REST completa y un sistema de plugins conectan InvenTree con escáneres de códigos de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatización personalizados.
Pedidos de venta
Gestioná los pedidos de clientes y asigná el stock para el cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin una herramienta de gestión de pedidos separada.
¿Por qué ejecutar InvenTree en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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