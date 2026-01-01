InvenTree es una plataforma web de gestión de inventario y piezas diseñada para equipos de ingeniería y fabricación. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cálculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona niveles de stock, catálogos de piezas, listas de materiales (BOM), información de proveedores, órdenes de compra y órdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se adapta a los flujos de trabajo de ingeniería existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a él.

Autoalojar InvenTree en tu VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales (BOM) de producción en una infraestructura que vos controlás — algo particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que consideran los datos de abastecimiento de componentes como información propietaria.