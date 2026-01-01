Despliegue Fragata en una instalación de clic.
Grabador de vídeo en red de código abierto con detección de objetos de IA local en tiempo real para sus cámaras IP.
Elegí un plan VPS para Frigate
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Frigate
Frigate es un grabador de vídeo en red de código abierto construido en torno a la detección de objetos en tiempo real. Analiza continuamente las transmisiones de sus cámaras IP, identifica personas, automóviles, animales y otros objetos en el acto, y solo graba o alerta cuando algo significativo sucede realmente en lugar de en cada píxel de movimiento.
Debido a que cada fotograma se procesa en su propio servidor, las imágenes nunca salen de la máquina que controla, sin suscripción a la nube, sin tarifa por cámara y sin que ningún proveedor decida cuánto tiempo se guardan sus grabaciones. Fragata funciona con cualquier cámara que proporcione un flujo RTSP, almacene grabaciones en disco local y se integre con Home Assistant y MQTT para automatizaciones.
Funciones principales de Frigate
Detección local de IA
Los objetos se identifican en su propio hardware en tiempo real, por lo que la detección sigue funcionando incluso cuando la conexión a internet no lo hace.
Menos alertas falsas
Las grabaciones y notificaciones se activan por personas, autos o animales reales, y no por sombras, lluvia o luces de vehículos que pasan.
Registro y revisión continuos
Las grabaciones las 24 horas del día se encuentran junto a una línea de tiempo de eventos detectados, para que pueda saltar directamente al momento que importa.
Funciona con cualquier cámara
Conecte cámaras de cualquier marca a través de RTSP en lugar de estar bloqueadas en un solo fabricante o servicio en la nube.
Integración con Home Assistant
Las detecciones se publican a través de MQTT para que las luces, sirenas y otras automatizaciones del hogar inteligente puedan reaccionar en el momento en que se detecta algo.
Retransmisión incorporada
El restreamer go2rtc incluido tira de cada cámara una vez y la comparte con cada espectador, manteniendo la carga fuera de la propia cámara.
¿Por qué ejecutar Frigate en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.