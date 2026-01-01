Việc chạy DeepSeek Harness trên VPS giữ cho môi trường đại lý của bạn luôn hoạt động, vì vậy các tác vụ dài hạn và luồng công việc nền có thể tiếp tục ngay cả khi máy tính xách tay của bạn tắt. VPS cũng tập trung cấu hình, plugin và không gian làm việc của bạn ở một vị trí có thể truy cập được, điều này rất hữu ích nếu bạn muốn truy cập vào Harness từ nhiều thiết bị hoặc cộng tác với đồng đội thông qua các kết nối an toàn.