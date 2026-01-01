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Deepseek Harness

Cài đặt Deepseek Harness trong 1 click

Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
Trình quét Phần mềm độc hại
Trợ lý Hostinger Agent AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Trang chủ Deepseek Harness

Chọn kế hoạch Deepseek Harness hoàn hảo

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Sao lưu hàng tuần miễn phí
Quản lý tường lửa
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Terminal web AI
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Sao lưu hàng tuần miễn phí
Quản lý tường lửa
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Terminal web AI
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Dòng công việc thông minh hơn cho phân tích sâu hơn

Deepseek Harness là một framework mã nguồn mở, trong đó mọi khả năng là một plugin. Mô hình, công cụ, kỹ năng, và thậm chí các đại lý mã hóa khác có thể được trao đổi và recompose, cho phép bạn kiểm soát đầy đủ cách các đại lý AI của bạn được xây dựng và chạy mà không cần chạm vào lõi.

Chạy Deepseek Harness trên VPS cho phép bạn duy trì quyền kiểm soát đầy đủ các tài nguyên trong khi điều chỉnh dung lượng theo nhu cầu dự án. Cài đặt này hỗ trợ hiệu suất nhất quán cho nhiều phân tích và giúp dễ dàng quản lý tải công việc an toàn theo thời gian.
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Deepseek Harness

Tất cả những gì bạn cần cho Deepseek Harness

Cung cấp cho các đại lý Deepseek Harness của bạn các tài nguyên chuyên dụng để chạy tải công việc nặng hơn với hiệu suất và kiểm soát bạn cần.

Bảo mật nâng cao

Phát hiện mọi tập tin độc hại bằng phần mềm quét mã độc. Bảo vệ máy chủ của bạn bằng tính năng chống tấn công DDoS và tường lửa tích hợp. Kiểm soát quyền truy cập trang web của bạn bằng địa chỉ IP chuyên dụng.

Deepseek Harness

Hiệu suất hàng đầu

Máy chủ của bạn sẽ chạy trên bộ xử lý AMD EPYC và ổ cứng SSD NVMe, cung cấp hạ tầng tốc độ 300 Mb/s đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu cần thêm tài nguyên VPS, bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào chỉ với vài cú nhấp chuột.

Deepseek Harness

Kiểm soát hoàn toàn nhưng vẫn có lối thoát.

Cài đặt Deepseek Harness của bạn với quyền truy cập root đầy đủ theo ý muốn. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào, hãy chụp một snapshot thủ công miễn phí.

Deepseek Harness

Bảo mật nâng cao

Phát hiện mọi tập tin độc hại bằng phần mềm quét mã độc. Bảo vệ máy chủ của bạn bằng tính năng chống tấn công DDoS và tường lửa tích hợp. Kiểm soát quyền truy cập trang web của bạn bằng địa chỉ IP chuyên dụng.

Deepseek Harness

Hiệu suất hàng đầu

Máy chủ của bạn sẽ chạy trên bộ xử lý AMD EPYC và ổ cứng SSD NVMe, cung cấp hạ tầng tốc độ 300 Mb/s đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu cần thêm tài nguyên VPS, bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào chỉ với vài cú nhấp chuột.

Deepseek Harness

Kiểm soát hoàn toàn nhưng vẫn có lối thoát.

Cài đặt Deepseek Harness của bạn với quyền truy cập root đầy đủ theo ý muốn. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào, hãy chụp một snapshot thủ công miễn phí.

Deepseek Harness

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Tăng tốc độ tải bằng cách chọn vị trí máy chủ càng gần người dùng càng tốt. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.

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Deepseek Harness bạn có thể tin tưởng

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS được thiết lập rất tốt.

Làm việc hiệu quả hơn với Kodee

Kodee – trợ lý AI thân thiện của bạn – luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến VPS.

Trợ lý AI luôn hoạt động và sẵn sàng hỗ trợ bạn mà không mất thêm phí, giúp thực hiện mọi tác vụ quản lý VPS. Cho dù bạn đang khắc phục lỗi, cập nhật tường lửa hay quản lý dữ liệu, trợ lý AI sẽ đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian bằng cách biến các lời nhắc đơn giản thành các thao tác máy chủ đáng tin cậy.
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Deepseek Harness

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2,432
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WpBeginner
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Trang chủ » Deepseek Harness VPS

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về dịch vụ Deepseek Harness.
DeepSeek Harness là một hệ thống đại lý mã nguồn mở, cung cấp thời gian chạy dựa trên plugin cho các đại lý AI, đặc biệt là cho các luồng công việc mã hóa và tự động hóa. Trên VPS, bạn có thể chạy giao diện người dùng web hoặc đầu cuối, kết nối các nhà cung cấp LLM như DeepSeek và phối hợp các plugin cho các tác vụ như chỉnh sửa mã, tái tạo dự án, xử lý dữ liệu và các luồng công việc do đại lý điều khiển khác.
Việc chạy DeepSeek Harness trên VPS giữ cho môi trường đại lý của bạn luôn hoạt động, vì vậy các tác vụ dài hạn và luồng công việc nền có thể tiếp tục ngay cả khi máy tính xách tay của bạn tắt. VPS cũng tập trung cấu hình, plugin và không gian làm việc của bạn ở một vị trí có thể truy cập được, điều này rất hữu ích nếu bạn muốn truy cập vào Harness từ nhiều thiết bị hoặc cộng tác với đồng đội thông qua các kết nối an toàn.
Với VPS, bạn thường có quyền truy cập root hoặc sudo, vì vậy bạn kiểm soát toàn bộ DeepSeek Harness stack: phiên bản Node.js, biến môi trường, quy tắc tường lửa, quản lý quy trình và bố trí lưu trữ. Bạn có thể quản lý các plugin từ nguồn Git, ghép các công cụ tùy chỉnh và điểm cuối mô hình, và kịch bản tự động hóa cấp hệ thống xung quanh harness với shell, cron, Docker hoặc các công cụ tổ chức khác phù hợp với luồng công việc của bạn.
VPS rất phù hợp cho DeepSeek Harness vì bạn có thể chọn cấu hình CPU, bộ nhớ và đĩa phù hợp với tải công việc của agent của bạn và mở rộng chúng khi sử dụng tăng lên. Bạn có thể giám sát quá trình Harness với các công cụ như systemd hoặc Docker, sử dụng snapshots và sao lưu để phục hồi, và đặt máy chủ ở các khu vực gần điểm cuối mô hình của bạn để giảm thiểu độ trễ cho các cuộc gọi API.
Cài đặt này là lý tưởng cho các nhà phát triển, các chuyên gia dữ liệu và các nhóm nhỏ muốn có một hệ thống AI chia sẻ vĩnh viễn cho các dự án mã hóa và tự động hóa. Nó cũng phù hợp với người dùng mạnh mẽ thường xuyên làm việc từ nhiều máy tính, cần môi trường tái tạo cho các thí nghiệm, hoặc muốn lưu trữ một không gian làm việc agent có thể tùy chỉnh có thể phát triển với các plugin và luồng công việc mới theo thời gian.

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