Deepseek Harness
Cài đặt Deepseek Harness trong 1 click
Chọn kế hoạch Deepseek Harness hoàn hảo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Dòng công việc thông minh hơn cho phân tích sâu hơn
Tất cả những gì bạn cần cho Deepseek Harness
Bảo mật nâng cao
Phát hiện mọi tập tin độc hại bằng phần mềm quét mã độc. Bảo vệ máy chủ của bạn bằng tính năng chống tấn công DDoS và tường lửa tích hợp. Kiểm soát quyền truy cập trang web của bạn bằng địa chỉ IP chuyên dụng.
Hiệu suất hàng đầu
Máy chủ của bạn sẽ chạy trên bộ xử lý AMD EPYC và ổ cứng SSD NVMe, cung cấp hạ tầng tốc độ 300 Mb/s đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu cần thêm tài nguyên VPS, bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào chỉ với vài cú nhấp chuột.
Kiểm soát hoàn toàn nhưng vẫn có lối thoát.
Cài đặt Deepseek Harness của bạn với quyền truy cập root đầy đủ theo ý muốn. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào, hãy chụp một snapshot thủ công miễn phí.
Bảo mật nâng cao
Phát hiện mọi tập tin độc hại bằng phần mềm quét mã độc. Bảo vệ máy chủ của bạn bằng tính năng chống tấn công DDoS và tường lửa tích hợp. Kiểm soát quyền truy cập trang web của bạn bằng địa chỉ IP chuyên dụng.
Hiệu suất hàng đầu
Máy chủ của bạn sẽ chạy trên bộ xử lý AMD EPYC và ổ cứng SSD NVMe, cung cấp hạ tầng tốc độ 300 Mb/s đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu cần thêm tài nguyên VPS, bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào chỉ với vài cú nhấp chuột.
Kiểm soát hoàn toàn nhưng vẫn có lối thoát.
Cài đặt Deepseek Harness của bạn với quyền truy cập root đầy đủ theo ý muốn. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào, hãy chụp một snapshot thủ công miễn phí.
Deepseek Harness bạn có thể tin tưởng
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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