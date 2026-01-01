Nasaďte Lago pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source meracia a fakturačná platforma na základe spotreby pre SaaS, fintech a infraštruktúrne spoločnosti.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Lago
Lago je open-source platforma na meranie a fakturáciu vytvorená pre spoločnosti SaaS, fintech a infraštruktúry, ktoré potrebujú flexibilné ceny založené na spotrebe. Poskytuje príjem udalostí v reálnom čase, správu predplatného, generovanie faktúr a API zamerané na vývojárov na podporu komplexných cenových modelov – od plánov na jedno miesto po odstupňované, balíkové a percentuálne úrovne.
Vlastné hostovanie Lago na vašom vlastnom VPS udržiava každú zákaznícku udalosť, faktúru a cenové pravidlo pod vašou priamou kontrolou, odstraňuje poplatky za transakcie účtované hostovanými fakturačnými nástrojmi a umožňuje vám prispôsobiť integrácie a uchovávanie údajov vašim špecifickým požiadavkám na súlad a produkt.
Kľúčové vlastnosti Lago
Fakturácia podľa spotreby
Účtujte podľa volania API, miesta, GB alebo akejkoľvek metriky bez toho, aby ste museli od základov budovať vlastnú fakturačnú infraštruktúru.
Meranie v reálnom čase
Prijímajte zákaznícke udalosti tak, ako sa dejú, a zobrazujte presné údaje o používaní pre faktúry a dashboardy.
Flexibilné cenové modely
Kombinujte paušálne, odstupňované, balíkové a percentuálne úrovne v rámci jedného plánu na modelovanie akejkoľvek cenovej stratégie.
Generovanie faktúr
Generujte a exportujte PDF faktúry automaticky na základe období predplatného a meranej spotreby.
API orientované na vývojárov
Integrujte fakturáciu do vášho produktu prostredníctvom čistého REST API a webhookov namiesto hostovaných UI.
Prečo spustiť Lago na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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