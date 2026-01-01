Zľava až do výšky 69 % na InvenTree

Nasadiť InvenTree jedným kliknutím.

Open-source systém na správu dielov a zásob na sledovanie zásob, kusovníkov a informácií o dodávateľoch.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť InvenTree jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť InvenTree

InvenTree je webová platforma na správu zásob a súčiastok, vytvorená pre inžinierske a výrobné tímy. Nahrádza sledovanie založené na tabuľkách a nesúvisiace nástroje jednotným systémom, ktorý spravuje úrovne zásob, katalógy súčiastok, kusovníky, informácie o dodávateľoch, objednávky a predajné objednávky na jednom mieste. Vďaka čistému REST API a rozšíriteľnej architektúre pluginov zapadá do existujúcich inžinierskych pracovných postupov, namiesto toho, aby tímy nútil prispôsobovať sa mu.

Samohosting InvenTree na vašom VPS udržiava vašu databázu súčiastok, ceny dodávateľov a výrobné kusovníky na infraštruktúre, ktorú ovládate — obzvlášť dôležité pre hardvérové projekty a výrobcov, ktorí považujú údaje o obstarávaní komponentov za proprietárne.

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Kľúčové vlastnosti InvenTree

Kusovník

Definujte viacúrovňové rozpisy materiálov (BOM) pre komplexné zostavy, s automatickým prideľovaním zásob a výpočtami nedostatku na presné plánovanie výrobných zostáv.

Sledovanie zásob

Sledujte množstvá zásob naprieč viacerými skladovými miestami, s kompletnou históriou pohybu a upozorneniami na nízky stav zásob pre každú položku.

Správa dodávateľov

Pripojte odkazy na dodávateľov a výrobcov ku každému dielu, vrátane cenových úrovní, dodacích lehôt a minimálnych objednávok pre priame porovnanie obstarávania.

Objednávky

Vytvárajte a sledujte nákupné objednávky od vytvorenia až po doručenie, s automatickými aktualizáciami zásob po prijatí prichádzajúcich zásielok.

REST API a pluginy

Plnohodnotné REST API a systém doplnkov spájajú InvenTree so snímačmi čiarových kódov, tlačiarňami štítkov, systémami ERP a vlastnými automatizačnými pracovnými postupmi.

Predajné objednávky

Spravujte zákaznícke objednávky a prideľujte zásoby na vybavenie, udržiavajúc predaj a inventár synchronizované bez samostatného nástroja na správu objednávok.

Prečo spustiť InvenTree na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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