Nasadiť InvenTree jedným kliknutím.
Open-source systém na správu dielov a zásob na sledovanie zásob, kusovníkov a informácií o dodávateľoch.
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S čím sa dá postaviť InvenTree
InvenTree je webová platforma na správu zásob a súčiastok, vytvorená pre inžinierske a výrobné tímy. Nahrádza sledovanie založené na tabuľkách a nesúvisiace nástroje jednotným systémom, ktorý spravuje úrovne zásob, katalógy súčiastok, kusovníky, informácie o dodávateľoch, objednávky a predajné objednávky na jednom mieste. Vďaka čistému REST API a rozšíriteľnej architektúre pluginov zapadá do existujúcich inžinierskych pracovných postupov, namiesto toho, aby tímy nútil prispôsobovať sa mu.
Samohosting InvenTree na vašom VPS udržiava vašu databázu súčiastok, ceny dodávateľov a výrobné kusovníky na infraštruktúre, ktorú ovládate — obzvlášť dôležité pre hardvérové projekty a výrobcov, ktorí považujú údaje o obstarávaní komponentov za proprietárne.
Kľúčové vlastnosti InvenTree
Kusovník
Definujte viacúrovňové rozpisy materiálov (BOM) pre komplexné zostavy, s automatickým prideľovaním zásob a výpočtami nedostatku na presné plánovanie výrobných zostáv.
Sledovanie zásob
Sledujte množstvá zásob naprieč viacerými skladovými miestami, s kompletnou históriou pohybu a upozorneniami na nízky stav zásob pre každú položku.
Správa dodávateľov
Pripojte odkazy na dodávateľov a výrobcov ku každému dielu, vrátane cenových úrovní, dodacích lehôt a minimálnych objednávok pre priame porovnanie obstarávania.
Objednávky
Vytvárajte a sledujte nákupné objednávky od vytvorenia až po doručenie, s automatickými aktualizáciami zásob po prijatí prichádzajúcich zásielok.
REST API a pluginy
Plnohodnotné REST API a systém doplnkov spájajú InvenTree so snímačmi čiarových kódov, tlačiarňami štítkov, systémami ERP a vlastnými automatizačnými pracovnými postupmi.
Predajné objednávky
Spravujte zákaznícke objednávky a prideľujte zásoby na vybavenie, udržiavajúc predaj a inventár synchronizované bez samostatného nástroja na správu objednávok.
Prečo spustiť InvenTree na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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