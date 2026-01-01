AiToEarn este un agent de marketing de conținut AI open-source care ajută creatorii, companiile individuale și brandurile să genereze, să programeze și să distribuie conținut pe Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest și LinkedIn dintr-o singură interfață.

Găzduirea AiToEarn pe propriul tău VPS menține tokenurile contului, media generată și analizele de publicare sub controlul tău, elimină taxele SaaS bazate pe locuri și îți permite să integrezi propriii furnizori AI și credențialele Relay pentru OAuth fără a te înregistra ca dezvoltator pe fiecare platformă.