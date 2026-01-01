Implementează AiToEarn cu instalare într-un singur click.
Agent de marketing de conținut AI cu sursă deschisă pentru companii individuale, creatori și branduri, pentru a publica pe peste 12 platforme sociale.
Alege un plan VPS pentru AiToEarn
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu AiToEarn
AiToEarn este un agent de marketing de conținut AI open-source care ajută creatorii, companiile individuale și brandurile să genereze, să programeze și să distribuie conținut pe Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest și LinkedIn dintr-o singură interfață.
Găzduirea AiToEarn pe propriul tău VPS menține tokenurile contului, media generată și analizele de publicare sub controlul tău, elimină taxele SaaS bazate pe locuri și îți permite să integrezi propriii furnizori AI și credențialele Relay pentru OAuth fără a te înregistra ca dezvoltator pe fiecare platformă.
Funcționalități cheie ale AiToEarn
Publicare multi-platformă
Publică videoclipuri, articole și postări pe peste 12 rețele, inclusiv Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X și LinkedIn, dintr-un singur flux de lucru partajat.
Generare de conținut cu inteligență artificială
Agentul AI integrat generează conținut, extinde sau rescrie ciorne și produce imagini și videoclipuri scurte adaptate pentru fiecare platformă țintă.
OAuth prin Relay
Conectează fiecare platformă acceptată cu o singură cheie API prin serviciul AiToEarn Relay — nu sunt necesare conturi de dezvoltator pentru fiecare platformă.
MCP și Agent Gata
Suportul nativ pentru protocolul MCP îți permite să operezi AiToEarn de la Claude, Cursor și alte medii de execuție ale agenților prin aceleași API-uri pe care le utilizează interfața web.
Stocare auto-găzduită
Include o stocare de obiecte compatibilă S3, un set de replici MongoDB și un cache Redis încorporate, astfel încât toate fișierele media, conturile și cozile să rămână pe VPS-ul tău.
De ce să rulezi AiToEarn pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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