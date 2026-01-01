Transforme o seu WhatsApp num CRM com IA.

Trate os seus contactos como negócios. Ligue o seu WhatsApp. Gerir leads. Feche vendas.
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Transforme o seu WhatsApp num CRM com IA.

Como criar um CRM para o WhatsApp para a sua empresa

01

Descreva a sua ideia ou escolha um modelo.

Descreva como funciona a sua empresa e a IA criará um CRM personalizado para a mesma, ou pode começar imediatamente com um dos nossos modelos criados por designers. Sem necessidade de programação.
02

Ligue o seu WhatsApp ao seu CRM

Com apenas alguns cliques, o seu WhatsApp será ligado ao seu CRM através da integração com o Twilio.
03

Personalize o seu CRM

Torne o seu CRM único para o seu negócio. Basta falar com a IA para editar o design, o conteúdo e personalizar as páginas.

Escolha um modelo. Personalize-o.

Escolha um modelo com um design profissional, personalize-o com edições visuais ou de IA e coloque o seu website online mais rapidamente.

modelos pré-fabricados

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tudo o que precisa para criar o seu CRM — num só lugar

Crie e gerencie um CRM personalizado para as suas necessidades.

Crie e gerencie um CRM personalizado para as suas necessidades.

Descreva como funciona a sua empresa e a Horizons criará um CRM que se adapta perfeitamente ao seu fluxo de trabalho — o seu pipeline, as suas etiquetas, o seu ritmo de acompanhamento. Sem necessidade de equipa de TI.

Propriedade total dos dados

Ao contrário do WhatsApp ou das lojas virtuais nas redes sociais, um site com tecnologia Horizons oferece um controlo total sobre os dados dos seus clientes, protegendo-o contra alterações nas políticas da plataforma ou bloqueios de contas.

IA integrada

Automatize os fluxos de trabalho e as respostas, e mantenha a sua empresa a funcionar mesmo enquanto dorme.

Comece com um modelo pronto a usar.

Não precisa de criar o seu CRM de raiz. Os modelos oferecem uma vantagem inicial com configurações complexas, estrutura de aplicações e fluxos de trabalho pré-construídos.

Infraestrutura profissional

Alojamento profissional, domínio personalizado e e-mail empresarial num só lugar — tudo o que precisa para construir confiança com o seu público.

Confira o nosso tutorial passo a passo.

Acompanhe o nosso tutorial em vídeo ou guia passo a passo com instruções detalhadas sobre como transformar a sua ideia num projeto funcional em poucos minutos:
Como criar um CRM para o WhatsApp com IA

Como criar um CRM para o WhatsApp com IA

Tutorial
Vídeo

Pronto para transformar a sua ideia de projeto única em realidade?

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WhatsApp CRM FAQs

Aqui estão as respostas a algumas das perguntas mais frequentes que recebemos sobre a criação de um CRM para o WhatsApp.

What is a WhatsApp CRM?

Um CRM para WhatsApp é uma ferramenta que o ajuda a gerir a relação com os seus clientes diretamente através do WhatsApp. Em vez de perder o controlo das conversas, pode organizar contactos, acompanhar leads ao longo do funil de vendas e fechar negócios — tudo num só lugar. Ao contrário dos CRM tradicionais, encontra os seus clientes onde eles já estão: no WhatsApp.

O que posso fazer com o meu CRM WhatsApp?

Com um CRM para WhatsApp, pode organizar e gerir os seus contactos, acompanhar leads através de um funil de vendas visual, automatizar mensagens e aceitar pagamentos — tudo ligado ao seu WhatsApp. Também pode personalizá-lo para atender às necessidades específicas do seu negócio utilizando IA, sem precisar de conhecimentos de programação.

Preciso de alguma habilidade em programação para criar um CRM para WhatsApp com IA?

Não são necessários conhecimentos de programação. Com a plataforma de programação Hostinger Horizons vibe, pode criar o seu próprio CRM para o WhatsApp simplesmente falando com IA ou começar com um modelo predefinido e personalizá-lo na sua própria linguagem – trata do código, do design e do conteúdo por si.

Como faço para criar um CRM para o WhatsApp com o Hostinger Horizons?

Com o Hostinger Horizons, criar uma aplicação de CRM para o WhatsApp é fácil. Eis como pode fazê-lo em poucos passos:

  • Utilize o nosso construtor de aplicações com IA ou um dos nossos modelos prontos para começar a criar gratuitamente.
  • Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio falando com IA – isto é conhecido como programação intuitiva: sem competências técnicas, apenas as suas ideias em linguagem natural.
  • Escolha um plano para desbloquear mais opções e publique o seu CRM com um clique.
  • Ligue o seu WhatsApp ao seu CRM com a integração do Twilio.

Pode também seguir o nosso guia sobre como criar um CRM para vendas ou navegar pelos nossos tutoriais em vídeo.

Quanto tempo demora a configurar um CRM no WhatsApp?

Depende do quanto pretende personalizar. Pode começar em poucos minutos com um modelo predefinido, mas se quiser adaptar cada detalhe ao seu negócio, pode demorar mais tempo. De qualquer forma, o Hostinger Horizons torna o processo o mais rápido e intuitivo possível – basta falar com a IA e ela trata de tudo.

Posso personalizar o CRM para atender às necessidades específicas do meu negócio?

Sim – com o Hostinger Horizons, pode personalizar tudo. Basta descrever o que precisa por palavras suas e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para si. Quer se trate de um funil de vendas específico, campos de contacto personalizados ou um layout único, pode continuar a refinar tudo através de conversas até que se adapte perfeitamente ao seu negócio.

O Hostinger Horizons é gratuito?

O Hostinger Horizons não é gratuito, mas pode experimentá-lo antes de se comprometer com um plano. Consulte o nosso guia detalhado sobre como começar e tirar o máximo partido.

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