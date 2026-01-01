Transforme o seu WhatsApp num CRM com IA.
Como criar um CRM para o WhatsApp para a sua empresa
Descreva a sua ideia ou escolha um modelo.
Ligue o seu WhatsApp ao seu CRM
Personalize o seu CRM
Escolha um modelo. Personalize-o.
modelos pré-fabricados
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tudo o que precisa para criar o seu CRM — num só lugar
Crie e gerencie um CRM personalizado para as suas necessidades.
Propriedade total dos dados
IA integrada
Comece com um modelo pronto a usar.
Infraestrutura profissional
Confira o nosso tutorial passo a passo.
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Um CRM para WhatsApp é uma ferramenta que o ajuda a gerir a relação com os seus clientes diretamente através do WhatsApp. Em vez de perder o controlo das conversas, pode organizar contactos, acompanhar leads ao longo do funil de vendas e fechar negócios — tudo num só lugar. Ao contrário dos CRM tradicionais, encontra os seus clientes onde eles já estão: no WhatsApp.
O que posso fazer com o meu CRM WhatsApp?
Com um CRM para WhatsApp, pode organizar e gerir os seus contactos, acompanhar leads através de um funil de vendas visual, automatizar mensagens e aceitar pagamentos — tudo ligado ao seu WhatsApp. Também pode personalizá-lo para atender às necessidades específicas do seu negócio utilizando IA, sem precisar de conhecimentos de programação.
Preciso de alguma habilidade em programação para criar um CRM para WhatsApp com IA?
Não são necessários conhecimentos de programação. Com a plataforma de programação Hostinger Horizons vibe, pode criar o seu próprio CRM para o WhatsApp simplesmente falando com IA ou começar com um modelo predefinido e personalizá-lo na sua própria linguagem – trata do código, do design e do conteúdo por si.
Como faço para criar um CRM para o WhatsApp com o Hostinger Horizons?
Com o Hostinger Horizons, criar uma aplicação de CRM para o WhatsApp é fácil. Eis como pode fazê-lo em poucos passos:
- Utilize o nosso construtor de aplicações com IA ou um dos nossos modelos prontos para começar a criar gratuitamente.
- Personalize tudo de acordo com as necessidades do seu negócio falando com IA – isto é conhecido como programação intuitiva: sem competências técnicas, apenas as suas ideias em linguagem natural.
- Escolha um plano para desbloquear mais opções e publique o seu CRM com um clique.
- Ligue o seu WhatsApp ao seu CRM com a integração do Twilio.
Pode também seguir o nosso guia sobre como criar um CRM para vendas ou navegar pelos nossos tutoriais em vídeo.
Quanto tempo demora a configurar um CRM no WhatsApp?
Depende do quanto pretende personalizar. Pode começar em poucos minutos com um modelo predefinido, mas se quiser adaptar cada detalhe ao seu negócio, pode demorar mais tempo. De qualquer forma, o Hostinger Horizons torna o processo o mais rápido e intuitivo possível – basta falar com a IA e ela trata de tudo.
Posso personalizar o CRM para atender às necessidades específicas do meu negócio?
Sim – com o Hostinger Horizons, pode personalizar tudo. Basta descrever o que precisa por palavras suas e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para si. Quer se trate de um funil de vendas específico, campos de contacto personalizados ou um layout único, pode continuar a refinar tudo através de conversas até que se adapte perfeitamente ao seu negócio.
O Hostinger Horizons é gratuito?
O Hostinger Horizons não é gratuito, mas pode experimentá-lo antes de se comprometer com um plano. Consulte o nosso guia detalhado sobre como começar e tirar o máximo partido.