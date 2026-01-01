Sim – com o Hostinger Horizons, pode personalizar tudo. Basta descrever o que precisa por palavras suas e a IA ajustará o design, o conteúdo e a funcionalidade para si. Quer se trate de um funil de vendas específico, campos de contacto personalizados ou um layout único, pode continuar a refinar tudo através de conversas até que se adapte perfeitamente ao seu negócio.