Verlaag je CO2-voetafdruk en verbeter je prestaties.

Versnel uw website en verlaag de CO2-uitstoot door betere optimalisaties en hosting.
milieu-impact

Waarom kiezen voor een groene aanpak?

Zwaardere websites verbruiken meer energie om te laden, wat de gebruikerservaring vertraagt en de CO2-uitstoot bij elk bezoek verhoogt.

Paginaweergaven tellen op

Een gemiddelde webpaginaweergave kan ongeveer 0,2-0,5 g CO₂e genereren, afhankelijk van de paginagrootte, het apparaat en de energiebron. Pagina's met veel verkeer en een hoge databelasting kunnen na verloop van tijd een meetbare milieubelasting veroorzaken.
Data verbruikt energie

Datacenters en datatransmissienetwerken verbruiken gezamenlijk ongeveer 1-2% van de wereldwijde elektriciteit, een cijfer dat vergelijkbaar is met het aandeel van de luchtvaart in de wereldwijde CO₂-uitstoot.
De vraag naar data blijft stijgen.

Het wereldwijde dataverkeer blijft jaarlijks met ongeveer 20-25% groeien, waardoor de druk op de data-infrastructuur en energiesystemen wereldwijd toeneemt.
Voordelen

Groen leven is goed voor mens en planeet.

Gebruikerservaring

Snellere laadtijden van pagina's en een soepelere gebruikerservaring.

Ranglijsten en conversies

Betere zoekmachineposities en hogere conversies.

Lagere emissies

Een lager energieverbruik per bezoeker draagt bij aan een lager energieverbruik en daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot.

Infrastructuurefficiëntie

Verminderde belasting van de wereldwijde data-infrastructuur, wat bijdraagt aan een duurzamer internet.

Concrete stappen

Hoe verklein je de CO2-voetafdruk van je website?

Of je nu een persoonlijke blog, een zakelijke website of een webwinkel beheert, met deze eenvoudige stappen kun je de ecologische voetafdruk van je website verkleinen, de prestaties verbeteren en de gebruikerservaring optimaliseren.

Optimalisatie van assets en visuals

Vermijd onnodige decoratieve en achtergrondelementen; gebruik alleen ontwerpelementen die de inhoud versterken.
Optimaliseer alle media (afbeeldingen en video's) door middel van formaatwijziging, compressie en efficiënte formaten (bijv. WebP).
Schakel automatisch afspelen uit, implementeer lazy loading en geef gebruikers de mogelijkheid om achtergrondvideo's te pauzeren of te kiezen voor versies van lagere kwaliteit.

Controle door derden

Gebruik integraties van derden (bijv. plug-ins, widgets, feeds, kaarten, chatbots) alleen wanneer ze daadwerkelijk waarde bieden aan de bezoeker.
Laad content van derden (zoals sociale mediafeeds, ingesloten kaarten of video's) alleen wanneer bezoekers ermee interageren, in plaats van deze automatisch te laden.
Geef de voorkeur aan zelfgehoste, lichtgewicht alternatieven boven extern geladen scripts en frameworks.

Compatibiliteit en levensduur

Zorg voor compatibiliteit met oudere apparaten, browsers en besturingssystemen.
Gebruik mobile-first design en progressive enhancement om consistente toegankelijkheid en prestaties te garanderen.
Test bij het kiezen van een thema of builder-sjabloon of het goed werkt op mobiele apparaten en oudere browsers.

Duurzame hosting

Kies hostingproviders die volledig op hernieuwbare energie draaien en controleer hun beweringen aan de hand van hernieuwbare energiecertificaten (RECs) of een gelijkwaardige certificering.
Kies leveranciers die op verantwoorde wijze met apparatuur omgaan, de hardware zo lang mogelijk in gebruik houden en verouderde hardware en materialen recyclen of hergebruiken.
Geef de voorkeur aan providers die belangrijke efficiëntiemetingen zoals Power Usage Effectiveness (PUE), Water Usage Effectiveness (WUE) en Carbon Usage Effectiveness (CUE) monitoren, waarmee ze aantonen dat ze de efficiëntie en milieuprestaties van datacenters actief bewaken.

Voorbeeld Hostinger: De infrastructuur van Hostinger draait op hernieuwbare elektriciteit en energiezuinige datacenters, waardoor de CO2-uitstoot voor alle gehoste websites wordt verminderd. We passen ook de principes van de circulaire economie toe door 100% van de buiten gebruik gestelde servers en switches te hergebruiken of te recyclen.

Reden: Hostinginfrastructuur draagt aanzienlijk bij aan zowel de CO2-uitstoot tijdens de productie als tijdens de exploitatie. Door samen te werken met providers die gebruikmaken van geverifieerde hernieuwbare energie, efficiënte hardware met een lange levensduur onderhouden en oude apparatuur recyclen, wordt de milieubelasting aanzienlijk verminderd. Continue monitoring via meetwaarden zoals Power Usage Effectiveness (PUE), Water Usage Effectiveness (WUE) en Carbon Usage Effectiveness (CUE) zorgt voor voortdurende efficiëntieverbeteringen en transparantie.

Optimalisatie van prestaties en efficiëntie

Schakel bestandscompressie (bijv. Brotli of GZIP) in via uw hosting- of caching-plugin, zoals LiteSpeed Cache, om de bestandsgrootte van de bestanden die naar bezoekers worden verzonden te verkleinen.
Schakel browsercaching in zodat terugkerende bezoekers uw site sneller kunnen laden zonder ongewijzigde bestanden opnieuw te hoeven downloaden.
Maak efficiënt gebruik van JavaScript door te vertrouwen op moderne, lichtgewicht frameworks en onnodige scripts of afhankelijkheden te vermijden.
Gebruik de interne API's van uw eigen website alleen wanneer dat nodig is en voorkom het verzenden of verwerken van onnodige gegevens.

Typografie, animatie en alternatieven voor andere elementen

Gebruik animatie alleen wanneer dit daadwerkelijk waarde toevoegt aan de gebruikerservaring en bezoekers de mogelijkheid biedt om de animatie te starten, stoppen, pauzeren of het volume ervan te verlagen.
Gebruik bij voorkeur systeemlettertypen en beperk het gebruik van aangepaste lettertypen of varianten om de weergave- en downloadbelasting te minimaliseren.
Bied tekstgebaseerde alternatieven voor rich media door HTML-versies van documenten aan te bieden in plaats van PDF's, inclusief zinvolle alt-tekst voor afbeeldingen en het toevoegen van transcripten of ondertitels voor video en audio.

Continue audits en op bewijs gebaseerde releases

Evalueer regelmatig de prestaties van uw website met behulp van betrouwbare tools voor het beoordelen van de websitesnelheid en -optimalisatie.
Identificeer en verwijder ongebruikte plug-ins, scripts of mediabestanden die uw site vertragen of onnodig veel systeembronnen verbruiken.
Schrap overbodige functies die onnodig veel ruimte innemen zonder voordeel voor de gebruiker.

Wil je er dieper op ingaan?

Verken de richtlijnen voor duurzaam webdesign en de W3C-richtlijnen voor duurzame webontwikkeling voor gedetailleerde principes over het bouwen van een koolstofarme, hoogwaardige website.

Veelgestelde vragen over de CO2-voetafdruk van uw website

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over de CO2-voetafdruk van websites en duurzame webprestaties.

Wat is de CO2-voetafdruk van een website?

De CO₂-voetafdruk van een website is de hoeveelheid CO₂-uitstoot die wordt gegenereerd door het laden van de pagina's. Elke paginaweergave verbruikt energie in datacenters, netwerken en apparaten van gebruikers, wat bijdraagt aan de CO₂-uitstoot.

Hoeveel CO₂ produceert een website?

Een gemiddelde webpaginaweergave genereert ongeveer 0,2-0,5 g CO₂e, afhankelijk van de manier waarop de pagina wordt weergegeven. Voor websites met veel content of veel verkeer kunnen de emissies aanzienlijk hoger liggen.

Hoe kan ik de CO2-voetafdruk van mijn website verkleinen?

U kunt de ecologische voetafdruk van uw website verkleinen door afbeeldingen en code te optimaliseren, het gebruik van scripts van derden te verminderen, caching en compressie in te schakelen, lichtgewicht lettertypen te gebruiken en een energiezuinige hostingprovider te kiezen.

Maakt het verbeteren van de prestaties een website duurzamer?

Ja. Snellere prestaties betekenen vaak minder gegevensoverdracht en een lagere belasting van de hardware, wat het energieverbruik en de uitstoot vermindert en tegelijkertijd de gebruikerservaring en de zoekresultaten verbetert.

Waarom heeft webhosting invloed op duurzaamheid?

Webhosting maakt gebruik van servers die elektriciteit verbruiken. Door te kiezen voor providers die draaien op hernieuwbare energie en efficiënte datacenters onderhouden, wordt de milieubelasting van elke gehoste website verminderd.

Hoe werkt Hostinger eraan om de milieubelasting van websites te verminderen?

Hostinger uses renewable-powered infrastructure, energy-efficient data centers, and responsible hardware recycling to lower the carbon footprint of hosted websites. Learn more in our Sustainability Report.

