Construir sistemas que escalen con un dominio .systems

MXN836.99/añoMXN265.99/1er año
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Por el primer año
.systems

Sobre el dominio .systems

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .systems

¿Qué es un dominio .systems?

.systems es un dominio de nivel superior genérico adecuado para empresas, proveedores de TI, firmas de ingeniería y organizaciones que ofrecen soluciones, infraestructura o servicios complejos, haciendo hincapié en el trabajo estructurado y basado en sistemas.

¿Para quién es un dominio .systems?

El dominio .systems es ideal para consultores de TI, proveedores de software, integradores de sistemas y proveedores de infraestructura que ofrecen soluciones y soporte técnico complejos. Se adapta tanto a proyectos especializados como a empresas tecnológicas consolidadas.

¿Por qué elegir un dominio .systems?

Un dominio .systems transmite una imagen estructurada y técnica desde la primera visita, mejorando la claridad y el reconocimiento de la marca. Permite una nomenclatura coherente en sitios web, correos electrónicos y documentación, lo que ayuda a mantener una presencia online profesional y escalable.

Información del dominio para .systems

Dominio de nivel superior (TLD)
.systems
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
3 años
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
MXN 3.85

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Consejos

Cómo obtener el mejor nombre de dominio

1. Incluye el nombre de tu marca

Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
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Preguntas frecuentes: dominio .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs MXN 265.99 for the first year. After that, the renewal fee is MXN 836.99/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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