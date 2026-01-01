Rompe la historia primero con un dominio .news
MXN775.99/añoMXN224.99/1er añoPor el primer año
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Sobre el dominio .news
Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .news
¿Qué es un dominio .news?
El dominio .news es un dominio genérico de nivel superior creado para sitios web de noticias, medios de comunicación y periodismo. No tiene restricciones de elegibilidad específicas y se utiliza ampliamente para contenido informativo y de actualidad.
¿Para quién es un dominio .news?
Un dominio .news es ideal para editores, medios de comunicación, blogueros y organizaciones que comparten información actualizada. Ayuda a destacar el contenido noticioso, a consolidar la autoridad y a mantener al público informado sobre temas generales o especializados.
¿Por qué elegir un dominio .news?
Un dominio .news deja claro tu enfoque a simple vista, lo que ayuda a los visitantes a reconocer rápidamente la información y las actualizaciones. Además, permite mantener una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que crece tu oferta de contenido.
Información del dominio para .news
Dominio de nivel superior (TLD)
.news
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
MXN 3.85
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Preguntas frecuentes: dominio .news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs MXN 224.99 for the first year. After that, the renewal fee is MXN 775.99/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.