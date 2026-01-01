Crea sin límites con un dominio .studio.

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Por el primer año
.studio

Sobre el dominio .studio

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .studio

¿Qué es un dominio .studio?

El dominio .studio es un TLD genérico que suelen usar profesionales creativos, agencias y estudios. Flexible e independiente de la ubicación, resulta ideal para portafolios, productoras y marcas de diseño.

¿Para quién es un dominio .studio?

Un dominio .studio es ideal para agencias de diseño, estudios de arte, fotógrafos y profesionales creativos independientes que deseen mostrar sus portafolios o servicios. Es perfecto para destacar trabajos visuales y reforzar una identidad creativa profesional.

¿Por qué elegir un dominio .studio?

Un dominio .studio indica claramente un espacio creativo o enfocado en la producción, lo que ayuda a los visitantes a comprender tus servicios de un vistazo. Además, facilita una imagen de marca coherente en tu sitio web, correo electrónico y marketing a medida que tu negocio se desarrolla.

Información del dominio para .studio

Dominio de nivel superior (TLD)
.studio
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
MXN 3.85

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Consejos

Cómo obtener el mejor nombre de dominio

1. Incluye el nombre de tu marca

Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
Los mejores dominios se agotan rápido: busca y asegura el tuyo hoy mismo.Iniciar búsqueda

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Preguntas frecuentes: dominio .studio

.studio es un dominio genérico de nivel superior (gTLD) generalmente usado por estudios de música, fotografía y fitness, pero también puede ser una opción para la industria inmobiliaria que ofrece apartamentos tipo estudio.

Un nombre de dominio .studio está disponible para que todos lo registren en todo el mundo. Es la extensión perfecta tanto si tienes un alma creativa y quieres crear arte como si eres un agente inmobiliario orientado a las ventas.

Los dominios .studio son famosos dentro de la industria creativa, sobre todo aquellos que dirigen estudios como fotógrafos y pintores. En comparación con TLD como .com o .net, esta extensión es menos frecuente: solo el 0,1% de todos los sitios web del mundo la utilizan. Pero esa es su ventaja: no tendrás que preocuparte por los nombres de dominio tomados y podrás elegir entre más opciones que se adapten mejor a tu identidad.

El TLD .studio es una extensión de dominio segura. No se la conoce como una extensión de dominio abusada, a diferencia de las que se usan ampliamente para estafas como .ml o .tk. Solo asegúrate de comprar el dominio a un registrador acreditado como Hostinger y estarás listo.

Para crear un sitio web .studio, compra un servicio de hosting y verifica la disponibilidad general de tu nombre de dominio preferido. Compra a proveedores de hosting de buena reputación como Hostinger para reunir tu dominio y hosting en un solo lugar y obtener valor adicional, como un certificado SSL gratuito que protege tu sitio web.

Luego, instala un sistema de gestión de contenidos (CMS). La elección depende de ti, pero nuestra recomendación es WordPress. Elige un tema que te guste, personalízalo y añade contenido para atraer visitantes y mejorar la clasificación de búsqueda. Ahora tienes un hermoso sitio web .studio al que puedes llamar tuyo.

Obtén un dominio .studio por MXN 265.99 durante el primer año de registro de tu dominio. Este precio también incluye protección de privacidad de dominio que mantiene tus datos personales en la base de datos de WHOIS, incluido el nombre del registrante y los nameservers a salvo del robo de identidad.

Ingresa el nombre de dominio .studio que deseas traer a Hostinger en nuestra página Transferir dominio. Luego, procede con el pago y envía el código EPP. Nos encargaremos del proceso por ti.

Antes de transferirnos tu nombre de dominio .studio, asegúrate de tener la propiedad total y de que esté activo y tenga más de 60 días.

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