Crea sin límites con un dominio .studio.
Sobre el dominio .studio
¿Qué es un dominio .studio?
¿Para quién es un dominio .studio?
¿Por qué elegir un dominio .studio?
Información del dominio para .studio
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
Cómo obtener el mejor nombre de dominio
1. Incluye el nombre de tu marca
2. Sé breve
3. Menos es más
4. Piensa en tu público
5. Actúa rápido
Explora otras extensiones de dominio
.mx
Diseñado para empresas mexicanas
.com
El dominio favorito del mundo
.shop
Convertir a los visitantes en compradores
.io
El dominio que toda startup desea
.icu
Muéstrale al mundo que haces negocios con dominios .icu
.xyz
Fresco. Moderno. Infinitamente flexible.
.pro
Muéstrale al mundo lo que mejor sabes hacer.
.cloud
Donde operan los negocios modernos
Preguntas frecuentes: dominio .studio
¿Qué es un dominio .studio?
.studio es un dominio genérico de nivel superior (gTLD) generalmente usado por estudios de música, fotografía y fitness, pero también puede ser una opción para la industria inmobiliaria que ofrece apartamentos tipo estudio.
¿Quiénes pueden registrar un dominio .studio?
Un nombre de dominio .studio está disponible para que todos lo registren en todo el mundo. Es la extensión perfecta tanto si tienes un alma creativa y quieres crear arte como si eres un agente inmobiliario orientado a las ventas.
¿Los dominios .studio son famosos?
Los dominios .studio son famosos dentro de la industria creativa, sobre todo aquellos que dirigen estudios como fotógrafos y pintores. En comparación con TLD como .com o .net, esta extensión es menos frecuente: solo el 0,1% de todos los sitios web del mundo la utilizan. Pero esa es su ventaja: no tendrás que preocuparte por los nombres de dominio tomados y podrás elegir entre más opciones que se adapten mejor a tu identidad.
¿El dominio .studio es de fiar?
El TLD .studio es una extensión de dominio segura. No se la conoce como una extensión de dominio abusada, a diferencia de las que se usan ampliamente para estafas como .ml o .tk. Solo asegúrate de comprar el dominio a un registrador acreditado como Hostinger y estarás listo.
¿Cómo comienzo un sitio web .studio?
Para crear un sitio web .studio, compra un servicio de hosting y verifica la disponibilidad general de tu nombre de dominio preferido. Compra a proveedores de hosting de buena reputación como Hostinger para reunir tu dominio y hosting en un solo lugar y obtener valor adicional, como un certificado SSL gratuito que protege tu sitio web.
Luego, instala un sistema de gestión de contenidos (CMS). La elección depende de ti, pero nuestra recomendación es WordPress. Elige un tema que te guste, personalízalo y añade contenido para atraer visitantes y mejorar la clasificación de búsqueda. Ahora tienes un hermoso sitio web .studio al que puedes llamar tuyo.
¿Cuál es el precio de los nombres de dominio .studio?
Obtén un dominio .studio por MXN 265.99 durante el primer año de registro de tu dominio. Este precio también incluye protección de privacidad de dominio que mantiene tus datos personales en la base de datos de WHOIS, incluido el nombre del registrante y los nameservers a salvo del robo de identidad.
¿Cómo transferir mi dominio .studio a Hostinger?
Ingresa el nombre de dominio .studio que deseas traer a Hostinger en nuestra página Transferir dominio. Luego, procede con el pago y envía el código EPP. Nos encargaremos del proceso por ti.
Antes de transferirnos tu nombre de dominio .studio, asegúrate de tener la propiedad total y de que esté activo y tenga más de 60 días.