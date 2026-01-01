Para crear un sitio web .studio, compra un servicio de hosting y verifica la disponibilidad general de tu nombre de dominio preferido. Compra a proveedores de hosting de buena reputación como Hostinger para reunir tu dominio y hosting en un solo lugar y obtener valor adicional, como un certificado SSL gratuito que protege tu sitio web.

Luego, instala un sistema de gestión de contenidos (CMS). La elección depende de ti, pero nuestra recomendación es WordPress. Elige un tema que te guste, personalízalo y añade contenido para atraer visitantes y mejorar la clasificación de búsqueda. Ahora tienes un hermoso sitio web .studio al que puedes llamar tuyo.