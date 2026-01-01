Plantillas para sitios web familiares

Sí. Puedes personalizar las plantillas web cambiando textos, imágenes, colores, diseños y funciones para adaptarlas a tu marca y a tus objetivos. Además, puedes añadir o eliminar páginas y secciones cuando lo necesites. Todas son totalmente editables y no requieren experiencia en programación ni diseño.

La experiencia de edición puede variar según la plantilla que elijas. Algunas se crean con el Creador de páginas web de Hostinger, mientras que otras se crean con Hostinger Horizons.

Las creadas con el Creador de páginas web de Hostinger utilizan un editor de arrastrar y soltar con herramientas de IA integradas que te ayudan a crear contenido y ajustar los diseños rápidamente.

En Horizons, se usa un enfoque de vibecoding, es decir, puedes crear y editar la web hablando con la IA. En lugar de arrastrar y soltar elementos manualmente, describes los cambios que quieres y la IA los aplica por ti.

Ambos editores son ideales para principiantes: solo tienes que elegir el diseño que más te guste y personalizarlo según tus necesidades.