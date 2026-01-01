XWiki es una plataforma wiki empresarial de cÃ³digo abierto que va mÃ¡s allÃ¡ de la documentaciÃ³n estÃ¡tica. Su modelo de pÃ¡gina estructurada organiza el contenido en espacios y pÃ¡ginas jerÃ¡rquicos, mientras que un motor de scripting integrado permite a los equipos construir paneles dinÃ¡micos y aplicaciones de intranet personalizadas directamente en las pÃ¡ginas wiki. Con mÃ¡s de 900 extensiones y un asistente integrado de 'App Within Minutes', los equipos pueden convertir XWiki en una base de conocimientos personalizada, un rastreador de problemas o un espacio de trabajo de proyectos sin empezar desde cero.

Alojar XWiki en tu propio VPS mantiene toda la documentaciÃ³n, procesos internos y conocimiento de la empresa bajo tu control directo â€” sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedor y sin que los datos salgan de tu infraestructura. Esta plantilla combina XWiki con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento fiable y listo para producciÃ³n.