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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con XWiki

XWiki es una plataforma wiki empresarial de cÃ³digo abierto que va mÃ¡s allÃ¡ de la documentaciÃ³n estÃ¡tica. Su modelo de pÃ¡gina estructurada organiza el contenido en espacios y pÃ¡ginas jerÃ¡rquicos, mientras que un motor de scripting integrado permite a los equipos construir paneles dinÃ¡micos y aplicaciones de intranet personalizadas directamente en las pÃ¡ginas wiki. Con mÃ¡s de 900 extensiones y un asistente integrado de 'App Within Minutes', los equipos pueden convertir XWiki en una base de conocimientos personalizada, un rastreador de problemas o un espacio de trabajo de proyectos sin empezar desde cero.

Alojar XWiki en tu propio VPS mantiene toda la documentaciÃ³n, procesos internos y conocimiento de la empresa bajo tu control directo â€” sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedor y sin que los datos salgan de tu infraestructura. Esta plantilla combina XWiki con una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento fiable y listo para producciÃ³n.

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Funciones clave de XWiki

Modelo de pÃ¡gina estructurada

Organiza el contenido en espacios y pÃ¡ginas jerÃ¡rquicos con relaciones padre-hijo, manteniendo las bases de conocimiento grandes navegables y consistentes.

Creador de apps integrado

Cree aplicaciones de datos personalizadas sobre pÃ¡ginas wiki usando el asistente de AplicaciÃ³n en Minutos â€” no se requiere ningÃºn framework externo ni codificaciÃ³n.

MÃ¡s de 900 extensiones

Extienda XWiki con una biblioteca de mÃ¡s de 900 extensiones de la comunidad que cubren calendarios, diagramas, gestiÃ³n de tareas y autenticaciÃ³n LDAP.

Motor de scripting

Escriba scripts de Velocity, Groovy o Python dentro de las pÃ¡ginas wiki para crear contenido dinÃ¡mico, paneles de control e informes automatizados.

BÃºsqueda de texto completo

Solr integrado indexa todo el contenido de la pÃ¡gina y los archivos adjuntos, ofreciendo resultados relevantes al instante incluso en bases de conocimiento grandes.

Historial de revisiones

Cada ediciÃ³n se versiona automÃ¡ticamente con una vista de diferencias completa y restauraciÃ³n con un solo clic para recuperar cualquier versiÃ³n anterior de cualquier pÃ¡gina.

Â¿Por quÃ© ejecutar XWiki en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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