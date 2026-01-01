Nextcloud es una plataforma de productividad de código abierto integral que reemplaza a Google Workspace y Dropbox con sincronización de archivos, edición de documentos en tiempo real, calendario, contactos, videoconferencias y mucho más. Con clientes de escritorio y móviles para cada plataforma, se integra sin problemas en los flujos de trabajo diarios manteniendo todos los datos en tu propio servidor.

Alojar Nextcloud en tu propio VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina los límites de almacenamiento impuestos por los proveedores de la nube y te da control total sobre dónde residen los archivos y comunicaciones sensibles — algo crítico para equipos con requisitos de cumplimiento o preocupaciones de privacidad.