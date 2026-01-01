Despliega WordPress con un solo clic de instalación.
El CMS más popular del mundo que impulsa más del 40% de todos los sitios web, con miles de temas y plugins.
Elige un plan VPS para WordPress
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WordPress
WordPress es el sistema de gestión de contenido más popular del mundo, que impulsa más del 40% de todos los sitios web en internet. Ofrece una plataforma de publicación flexible para blogs, sitios web de negocios, portafolios, tiendas de comercio electrónico y más — con un editor visual, un sistema de temas y un ecosistema de decenas de miles de plugins.
Alojar WordPress por tu cuenta en un VPS te da control total sobre el rendimiento, la seguridad y los datos de tu sitio sin tarifas mensuales de plataforma. Esta plantilla incluye MySQL para un almacenamiento de base de datos confiable, y el enrutamiento a través del proxy inverso Traefik preinstalado asegura HTTPS automático para tu dominio desde el primer despliegue.
Funciones clave de WordPress
Ecosistema masivo de plugins
Elige entre más de 60,000 plugins gratuitos y premium para añadir comercio electrónico, SEO, formularios, almacenamiento en caché y cualquier otra funcionalidad.
Biblioteca de temas
Aplica entre miles de temas gratuitos y comerciales para cambiar instantáneamente el diseño de tu sitio sin tocar el código.
Editor de bloques visual
Crea páginas con el editor de bloques Gutenberg usando herramientas de diseño de arrastrar y soltar que no requieren conocimientos de codificación.
Soporte multisitio
Administra una red de sitios de WordPress desde una sola instalación, compartiendo temas y plugins en todas las propiedades.
Compatible con WooCommerce
Instala WooCommerce para transformar WordPress en una tienda de comercio electrónico completa con productos, proceso de compra y pagos.
¿Por qué ejecutar WordPress en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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