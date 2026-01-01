Despliega Xibo CMS con instalación en un clic.
CMS de señalización digital de código abierto para programar diseños y contenido multimedia en redes de pantallas desde un servidor central.
Elige un plan VPS para Xibo CMS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Xibo CMS
Xibo CMS es una plataforma de señalización digital madura y completamente de código abierto utilizada para diseñar diseños, organizar bibliotecas de medios y programar contenido en flotas de pantallas, desde una sola pantalla de vestíbulo hasta miles de puntos finales en todo el país. El CMS gestiona usuarios, permisos, campañas, segmentación horaria y reportes de prueba de reproducción, mientras que los ligeros Xibo Players que se ejecutan en Android, webOS, Tizen, Linux o Windows renderizan el contenido en pantalla.
Alojar Xibo CMS en tu propio VPS mantiene los horarios, el análisis de audiencia y los activos multimedia bajo tu control sin tarifas SaaS por pantalla. Esta plantilla incluye el CMS con MySQL, el relé de mensajes XMR para el control del reproductor en tiempo real, Memcached para el almacenamiento en caché y QuickChart para gráficos incrustados, todo conectado y expuesto a través del proxy inverso Traefik preinstalado con HTTPS automático.
Funciones clave de Xibo CMS
Diseñador de maquetación
Construye diseños multizona mezclando imágenes, video, páginas web, RSS, teletipos y widgets usando un editor visual de arrastrar y soltar en el navegador.
Reserva de citas y franjas horarias
Programa campañas por rango de fechas, hora del día, día de la semana, recurrencia o prioridad — incluyendo reproducción con reconocimiento geográfico y activada por eventos.
Mostrar gestión de grupos
Organiza cientos o miles de pantallas en grupos y etiquetas, luego envía diferentes programaciones a cada segmento desde una consola central.
Control del jugador en tiempo real
El repetidor de mensajes XMR incluido envía cambios de diseño, solicitudes de captura de pantalla y comandos a los jugadores conectados en el momento en que publicas.
Reportes de prueba de reproducción
Captura estadísticas de reproducción por pantalla para cumplimiento y conciliación de anuncios, con informes exportables como CSV o representados como gráficos.
Jugadores multiplataforma
Empareje el CMS con reproductores Xibo gratuitos o con licencia en Android, webOS, Tizen, Linux y Windows para operar prácticamente cualquier hardware de señalización.
¿Por qué ejecutar Xibo CMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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