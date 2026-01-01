Despliega WriteFreely con instalaciÃ³n en un clic.
Plataforma de blogs minimalista de cÃ³digo abierto construida alrededor de Markdown, escritura sin distracciones y federaciÃ³n ActivityPub.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WriteFreely
WriteFreely es una plataforma de publicaciÃ³n limpia y minimalista diseÃ±ada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se componen en Markdown simple, el editor se mantiene fuera de tu camino y la experiencia de lectura pÃºblica elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte integrado de ActivityPub permite a los seguidores en el Fediverse suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.
Autoalojar WriteFreely en tu VPS mantiene tu escritura bajo tu propio dominio, libre de feeds algorÃtmicos y cierres de plataformas. El binario ligero de Go utiliza recursos mÃnimos, persiste todo en una Ãºnica base de datos SQLite y te da control total sobre la exportaciÃ³n, el diseÃ±o y la configuraciÃ³n de federaciÃ³n.
Funciones clave de WriteFreely
Editor de Markdown primero
Escribe en Markdown sin formato con un editor sin distracciones que autoguarda borradores y no interfiere mientras te concentras en las palabras.
FederaciÃ³n de ActivityPub
Los seguidores en Mastodon y otros servicios de Fediverso pueden suscribirse directamente a tu blog, llegando a los lectores sin que los feeds algorÃtmicos se interpongan.
Experiencia de lectura limpia
Las publicaciones pÃºblicas se presentan con un diseÃ±o tipogrÃ¡fico y sin anuncios, y sin seguimiento â€” los lectores ven tus escritos tal como los escribiste.
Temas personalizados y CSS
Elige entre temas integrados o inserta CSS personalizado para personalizar la marca de tu blog sin tocar las plantillas o reconstruir el binario.
Borradores y programaciÃ³n
Guarda borradores privados indefinidamente, luego programa o publica entradas cuando estÃ©s listo â€” no se requieren plugins de CMS de terceros.
Ligero y portÃ¡til
Un binario Ãºnico de Go respaldado por SQLite significa que todo tu blog cabe en un volumen diminuto y migra entre hosts con una sola copia de archivo.
Â¿Por quÃ© ejecutar WriteFreely en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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