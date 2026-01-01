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Plataforma de blogs minimalista de cÃ³digo abierto construida alrededor de Markdown, escritura sin distracciones y federaciÃ³n ActivityPub.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con WriteFreely

WriteFreely es una plataforma de publicaciÃ³n limpia y minimalista diseÃ±ada en torno al acto de escribir. Las publicaciones se componen en Markdown simple, el editor se mantiene fuera de tu camino y la experiencia de lectura pÃºblica elimina comentarios, anuncios y rastreadores, dejando solo las palabras. El soporte integrado de ActivityPub permite a los seguidores en el Fediverse suscribirse a tu blog directamente desde Mastodon y otros servicios federados.

Autoalojar WriteFreely en tu VPS mantiene tu escritura bajo tu propio dominio, libre de feeds algorÃ­tmicos y cierres de plataformas. El binario ligero de Go utiliza recursos mÃ­nimos, persiste todo en una Ãºnica base de datos SQLite y te da control total sobre la exportaciÃ³n, el diseÃ±o y la configuraciÃ³n de federaciÃ³n.

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Funciones clave de WriteFreely

Editor de Markdown primero

Escribe en Markdown sin formato con un editor sin distracciones que autoguarda borradores y no interfiere mientras te concentras en las palabras.

FederaciÃ³n de ActivityPub

Los seguidores en Mastodon y otros servicios de Fediverso pueden suscribirse directamente a tu blog, llegando a los lectores sin que los feeds algorÃ­tmicos se interpongan.

Experiencia de lectura limpia

Las publicaciones pÃºblicas se presentan con un diseÃ±o tipogrÃ¡fico y sin anuncios, y sin seguimiento â€” los lectores ven tus escritos tal como los escribiste.

Temas personalizados y CSS

Elige entre temas integrados o inserta CSS personalizado para personalizar la marca de tu blog sin tocar las plantillas o reconstruir el binario.

Borradores y programaciÃ³n

Guarda borradores privados indefinidamente, luego programa o publica entradas cuando estÃ©s listo â€” no se requieren plugins de CMS de terceros.

Ligero y portÃ¡til

Un binario Ãºnico de Go respaldado por SQLite significa que todo tu blog cabe en un volumen diminuto y migra entre hosts con una sola copia de archivo.

Â¿Por quÃ© ejecutar WriteFreely en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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