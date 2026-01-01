WinterCMS es un sistema de gestión de contenido gratuito y de código abierto, construido sobre el framework PHP Laravel. Originalmente bifurcado de OctoberCMS, combina una arquitectura amigable para desarrolladores con un backend intuitivo que facilita la gestión de contenido para usuarios no técnicos. El CMS incluye un editor basado en bloques, un ecosistema de plugins flexible y un front-end temático que permite a los equipos construir y mantener sitios web sofisticados sin sacrificar la calidad del código.

Alojar WinterCMS en tu propio VPS te da control total sobre tus datos, elimina las tarifas por sitio o por usuario, y te permite personalizar cada capa de la pila. Esta plantilla combina WinterCMS con una base de datos MySQL 8 dedicada para una persistencia confiable y lista para producción desde el primer día.