Despliega WinterCMS con una instalación de un solo clic.
CMS gratuito y de código abierto basado en Laravel con un panel de administración limpio, sistema de plugins y un potente motor de temas.
Elige un plan VPS para WinterCMS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WinterCMS
WinterCMS es un sistema de gestión de contenido gratuito y de código abierto, construido sobre el framework PHP Laravel. Originalmente bifurcado de OctoberCMS, combina una arquitectura amigable para desarrolladores con un backend intuitivo que facilita la gestión de contenido para usuarios no técnicos. El CMS incluye un editor basado en bloques, un ecosistema de plugins flexible y un front-end temático que permite a los equipos construir y mantener sitios web sofisticados sin sacrificar la calidad del código.
Alojar WinterCMS en tu propio VPS te da control total sobre tus datos, elimina las tarifas por sitio o por usuario, y te permite personalizar cada capa de la pila. Esta plantilla combina WinterCMS con una base de datos MySQL 8 dedicada para una persistencia confiable y lista para producción desde el primer día.
Funciones clave de WinterCMS
Laravel Foundation
Construido sobre Laravel PHP, WinterCMS hereda una capa madura de enrutamiento, ORM y seguridad en la que los desarrolladores ya conocen y confían.
Ecosistema de Plugins
Amplíe la funcionalidad a través de un amplio mercado de plugins y una API sencilla que hace que la creación de plugins personalizados sea rápida y mantenible.
Motor de Temas
Diseñe interfaces de usuario (front-ends) completamente personalizadas usando plantillas Twig con componentes, parciales y diseños de CMS — no se requiere dependencia de un tema.
Panel de administración limpio
Un backend pulido y basado en roles permite a los editores de contenido gestionar páginas, medios y configuraciones sin necesidad de asistencia de un desarrollador.
Administrador de Multimedia
La gestión integrada de archivos e imágenes con herramientas de carga, organización y edición en línea mantiene todos los activos en un solo lugar.
¿Por qué ejecutar WinterCMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.