Hasta un 69% de descuento en Wiki.js

Despliega Wiki.js con un solo clic.

Plataforma wiki moderna de código abierto con edición WYSIWYG, búsqueda de texto completo, control de versiones y soporte de autenticación múltiple.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Wiki.js con un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN381.99
MXN154.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Wiki.js

Wiki.js es una plataforma wiki moderna y autoalojada, construida sobre Node.js y respaldada por PostgreSQL. Ofrece un editor visual WYSIWYG junto con soporte para Markdown, búsqueda de texto completo, historial de versiones para cada página y políticas de control de acceso granular, lo que la hace adecuada tanto para bases de conocimiento personales como para documentación empresarial.

Alojar Wiki.js en un VPS mantiene la documentación privada y accesible sin una suscripción SaaS. Se integra con LDAP, OAuth, SAML y docenas de proveedores de autenticación externos, admite más de 40 idiomas de interfaz y ofrece backends de almacenamiento basados en módulos, incluyendo Git y almacenamiento de objetos en la nube.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Wiki.js

Opciones de edición enriquecida

Escriba con un editor visual WYSIWYG, Markdown simple, o un editor AsciiDoc dependiendo de su preferencia y nivel de habilidad.

Búsqueda de texto completo

Encuentra cualquier contenido al instante en todas las páginas wiki con una indexación de texto completo rápida y precisa impulsada por el backend de PostgreSQL.

Historial de versiones

Cada edición de página tiene versiones, lo que te permite comparar cambios a lo largo del tiempo y restaurar cualquier versión anterior del contenido.

Control de acceso

Define permisos granulares de lectura y escritura por página, grupo o sección para controlar quién puede ver o editar cada parte de la wiki.

Integración de autenticación múltiple

Conéctese a LDAP, OAuth 2.0, SAML o a cualquiera de las docenas de proveedores de inicio de sesión social para la autenticación centralizada de usuarios.

¿Por qué ejecutar Wiki.js en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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