Implementa WeKnora con instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de conocimiento LLM de cÃ³digo abierto que convierte documentos en un RAG consultable, un agente de razonamiento y una wiki de auto-mantenimiento.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WeKnora
WeKnora es un framework de conocimiento de cÃ³digo abierto impulsado por LLM de Tencent que transforma documentos dispersos en activos de conocimiento consultables y con capacidad de razonamiento. Combina la respuesta a preguntas basada en RAG, un agente ReAct para el razonamiento multi-paso, y un Modo Wiki que destila documentos brutos en una base de conocimiento markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo.
Alojar WeKnora en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, las incrustaciones y el historial de conversaciones completamente bajo tu control. Conecta cualquiera de los mÃ¡s de veinte proveedores de LLM â€” OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude o modelos locales de Ollama â€” y elige entre mÃºltiples backends de vectores sin enviar datos sensibles a servicios de terceros.
Funciones clave de WeKnora
Modo Wiki
Los agentes destilan documentos sin procesar en una base de conocimiento de markdown auto-mantenible con un grafo de conocimiento interactivo para explorar las relaciones entre conceptos.
Agente ReAct
Un agente de razonamiento de mÃºltiples pasos orquesta de forma autÃ³noma la recuperaciÃ³n, las herramientas MCP y la bÃºsqueda web para manejar consultas complejas que RAG de una sola pasada no puede responder.
AnÃ¡lisis profundo de documentos
La extracciÃ³n con reconocimiento de diseÃ±o maneja mÃ¡s de diez formatos, incluyendo PDF, Word, Excel, PowerPoint e imÃ¡genes escaneadas, mientras conserva tablas, figuras y la estructura.
Soporte multi-LLM
Conecte mÃ¡s de veinte proveedores de LLM, incluyendo OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude y modelos locales de Ollama, sin depender de un solo proveedor o reindexar.
RecuperaciÃ³n de grafo de conocimiento
La integraciÃ³n opcional de GraphRAG y Neo4j permite el razonamiento entre documentos y consultas de relaciones mÃ¡s allÃ¡ de lo que soporta la bÃºsqueda vectorial plana.
SincronizaciÃ³n automÃ¡tica de integraciones
Extrae documentos directamente de Feishu, Notion y Yuque para mantener tu base de conocimientos alineada con los sistemas que tu equipo ya utiliza.
Â¿Por quÃ© ejecutar WeKnora en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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