Dify es la plataforma de desarrollo de aplicaciones LLM de cÃ³digo abierto mÃ¡s popular del mundo, que proporciona una interfaz visual para crear flujos de trabajo de IA, canalizaciones RAG, agentes de IA y aplicaciones de chatbot. Con soporte para mÃ¡s de 100 proveedores de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales a travÃ©s de Ollama, Dify permite a los equipos prototipar e implementar aplicaciones de IA de nivel de producciÃ³n sin escribir cÃ³digo de orquestaciÃ³n complejo.

Alojar Dify en tu propio VPS garantiza que todos los documentos, embeddings, conversaciones y claves API permanezcan bajo tu control total. Este despliegue incluye una base de datos vectorial Weaviate integrada para bÃºsqueda semÃ¡ntica, ejecuciÃ³n de cÃ³digo en entorno aislado y protecciÃ³n SSRF para un desarrollo seguro de aplicaciones de IA.