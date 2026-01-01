Implementa WebTop con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Entorno de escritorio Linux completo en tu navegador con sesiones persistentes, gestiĆ³n de archivos y soporte de audio/video.
Elige un plan VPS para WebTop
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con WebTop
WebTop ofrece un entorno de escritorio Linux completo accesible desde cualquier navegador a travĆ©s de la transmisiĆ³n KasmVNC. Desarrollado por LinuxServer.io, proporciona KDE, XFCE y otros entornos de escritorio con almacenamiento persistente del directorio de inicio, administraciĆ³n de archivos integrada, paso de audio y video, y un rendimiento grĆ”fico fluido a travĆ©s de la configuraciĆ³n de memoria compartida.
Alojar WebTop en un VPS le brinda un escritorio remoto seguro accesible sin VPN ni software cliente RDP. Es ideal para ejecutar aplicaciones grĆ”ficas de Linux desde entornos restringidos, proporcionando un espacio de trabajo consistente para desarrollo o productividad accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.
Funciones clave de WebTop
Escritorio basado en navegador
Acceda a un escritorio Linux completo desde cualquier navegador sin instalar software cliente de VPN, RDP o escritorio remoto.
MĆŗltiples entornos de escritorio
Elige entre KDE, XFCE, MATE y otros entornos de escritorio segĆŗn tu flujo de trabajo y tus preferencias de recursos.
Almacenamiento persistente
El directorio de inicio y los datos de la aplicaciĆ³n persisten entre sesiones, manteniendo tus archivos y configuraciones intactos en cada reconexiĆ³n.
Soporte de audio & video
El paso de multimedia permite reproducir audio y video dentro del entorno de escritorio en contenedores.
Acceso remoto seguro
Acceda al escritorio a travĆ©s de HTTPS mediante Traefik sin exponer los puertos RDP o VNC directamente a internet.
ĀæPor quĆ© ejecutar WebTop en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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