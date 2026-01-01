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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Atlas CMMS

Atlas CMMS es un Sistema Computarizado de Gestión de Mantenimiento autohospedado, diseñado para equipos de instalaciones, manufactura, atención médica, hotelería y servicios públicos. Centraliza órdenes de trabajo, programas de mantenimiento preventivo, registros de equipos, inventario de piezas y solicitudes de servicio para que técnicos y gerentes compartan una única fuente de verdad en lugar de manejar hojas de cálculo, registros en papel e hilos de correo electrónico.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de activos, los registros de técnicos y el historial de mantenimiento bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia de proveedor. Spring Boot impulsa el backend, React maneja la aplicación web, y una aplicación móvil complementaria permite a los técnicos de campo trabajar sin conexión y sincronizar cuando se reconectan.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Atlas CMMS

Gestión de órdenes de trabajo

Crea, asigna y da seguimiento a órdenes de trabajo con prioridades, registros de tiempo, archivos adjuntos e historial completo para cada trabajo y técnico.

Mantenimiento preventivo

Programe inspecciones recurrentes y automatice la creación de órdenes de trabajo a partir de disparadores basados en lecturas de medidores, intervalos de tiempo o eventos de activos.

Seguimiento de activos e inventario

Catalogue equipos con métricas de tiempo de inactividad, costos de mantenimiento e inventario de piezas con alertas de existencias más órdenes de compra automatizadas.

Aplicación móvil de campo

Las aplicaciones nativas de iOS y Android permiten a los técnicos escanear códigos QR, registrar el tiempo, capturar fotos y completar órdenes de trabajo directamente en el sitio.

Estadísticas e informes

Los paneles de control integrados cubren el cumplimiento de órdenes de trabajo, la confiabilidad del equipo, las tendencias de inactividad, la utilización de la mano de obra y el análisis de costos.

¿Por qué ejecutar Atlas CMMS en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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