Domain Locker es una plataforma autoalojada diseÃ±ada para desarrolladores, empresas y profesionales de TI que gestionan mÃºltiples nombres de dominio en diferentes registradores. Recopila automÃ¡ticamente registros DNS, detalles de certificados SSL, datos WHOIS, subdominios e informaciÃ³n de direcciones IP para cada dominio en tu cartera, ofreciÃ©ndote un Ãºnico lugar para rastrear la salud y el historial del dominio.

Las integraciones de alertas â€”incluyendo correo electrÃ³nico, webhooks, Telegram y Signalâ€” te notifican sobre prÃ³ximas caducidades, cambios de DNS y anomalÃ­as de seguridad antes de que se conviertan en incidentes. AnÃ¡lisis interactivos y seguimiento de costos completan el conjunto de caracterÃ­sticas, convirtiendo a Domain Locker en una herramienta de operaciones completa para cualquiera que se tome en serio sus activos de dominio. El autoalojamiento mantiene todos esos datos sensibles del registrador y de DNS completamente bajo tu control.