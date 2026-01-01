Hasta un 69% de descuento en DDNS Updater

Implementa DDNS Updater con una instalación de un solo clic.

Actualizador de DNS dinámico autoalojado y ligero que mantiene los registros A y AAAA sincronizados en más de 40 proveedores de DNS.

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VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Implementa DDNS Updater con una instalación de un solo clic.

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KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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KVM 8
MXN1,260.99
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con DDNS Updater

DDNS Updater es un servicio Go de código abierto que mantiene los registros DNS A y AAAA apuntando a la IP correcta en más de 40 proveedores de DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains y muchos más — desde un único archivo de configuración. Funciona como un agente sin interfaz gráfica que solo necesita conectividad saliente, con el estado visible a través de los registros del contenedor o un panel HTTP integrado accesible mediante reenvío de puertos SSH cuando se desea una vista en el navegador.

Alojar DDNS Updater en tu propio VPS te proporciona un agente estable y siempre activo que puede actualizar los registros DNS para routers domésticos, gateways IoT, servidores secundarios o cualquier otro punto final cuya IP pública cambie. Las credenciales del proveedor y la lógica de actualización permanecen dentro de tu infraestructura, y una instancia puede gestionar registros que abarcan múltiples dominios y proveedores en paralelo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DDNS Updater

Más de 40 proveedores de DNS

Actualiza registros en Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, y docenas más desde una sola instancia.

Revisiones periódicas

Cadencia de sondeo configurable con ventanas de enfriamiento para que la IP pública se obtenga y los registros se actualicen solo cuando sea realmente necesario.

IPv4 y IPv6

Rastrea registros A y AAAA simultáneamente, recurriendo de forma elegante cuando solo una familia de direcciones está disponible en la conexión ascendente.

Panel de estado integrado

El panel de control de solo lectura local muestra el estado actual del registro, la última hora de actualización, la IP observada y los errores por registro cuando se accede a través de un reenvío de puerto SSH.

Obtención de IP multiproveedor

La IP pública se resuelve combinando múltiples proveedores basados en HTTP y DNS, por lo que una sola interrupción del proveedor no bloquea todas las actualizaciones.

Notificaciones vía shoutrrr

La integración opcional de shoutrrr envía alertas a Discord, Slack, Telegram o correo electrónico cuando una actualización falla o se detecta un cambio de IP.

¿Por qué ejecutar DDNS Updater en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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