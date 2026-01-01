Implementa DDNS Updater con una instalación de un solo clic.
Actualizador de DNS dinámico autoalojado y ligero que mantiene los registros A y AAAA sincronizados en más de 40 proveedores de DNS.
Elige un plan VPS para DDNS Updater
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con DDNS Updater
DDNS Updater es un servicio Go de código abierto que mantiene los registros DNS A y AAAA apuntando a la IP correcta en más de 40 proveedores de DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains y muchos más — desde un único archivo de configuración. Funciona como un agente sin interfaz gráfica que solo necesita conectividad saliente, con el estado visible a través de los registros del contenedor o un panel HTTP integrado accesible mediante reenvío de puertos SSH cuando se desea una vista en el navegador.
Alojar DDNS Updater en tu propio VPS te proporciona un agente estable y siempre activo que puede actualizar los registros DNS para routers domésticos, gateways IoT, servidores secundarios o cualquier otro punto final cuya IP pública cambie. Las credenciales del proveedor y la lógica de actualización permanecen dentro de tu infraestructura, y una instancia puede gestionar registros que abarcan múltiples dominios y proveedores en paralelo.
Funciones clave de DDNS Updater
Más de 40 proveedores de DNS
Actualiza registros en Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, y docenas más desde una sola instancia.
Revisiones periódicas
Cadencia de sondeo configurable con ventanas de enfriamiento para que la IP pública se obtenga y los registros se actualicen solo cuando sea realmente necesario.
IPv4 y IPv6
Rastrea registros A y AAAA simultáneamente, recurriendo de forma elegante cuando solo una familia de direcciones está disponible en la conexión ascendente.
Panel de estado integrado
El panel de control de solo lectura local muestra el estado actual del registro, la última hora de actualización, la IP observada y los errores por registro cuando se accede a través de un reenvío de puerto SSH.
Obtención de IP multiproveedor
La IP pública se resuelve combinando múltiples proveedores basados en HTTP y DNS, por lo que una sola interrupción del proveedor no bloquea todas las actualizaciones.
Notificaciones vía shoutrrr
La integración opcional de shoutrrr envía alertas a Discord, Slack, Telegram o correo electrónico cuando una actualización falla o se detecta un cambio de IP.
¿Por qué ejecutar DDNS Updater en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.