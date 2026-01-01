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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con WebThings Gateway

WebThings Gateway es una implementaciÃ³n de cÃ³digo abierto de la especificaciÃ³n Web of Things, desarrollada originalmente por Mozilla y ahora mantenida por la comunidad de WebThings. Conecta dispositivos de hogar inteligente de diferentes ecosistemas en un Ãºnico panel privado, exponiendo cada dispositivo como un Web Thing con una API HTTP y WebSocket estÃ¡ndar.

Ejecutar WebThings Gateway en tu propio VPS mantiene los datos del dispositivo, las reglas de automatizaciÃ³n y la configuraciÃ³n de los complementos completamente fuera de las nubes de los proveedores. El gateway es compatible con protocolos MQTT y basados en IP de forma predeterminada, mientras que los complementos de Zigbee, Z-Wave y Bluetooth siguen estando disponibles para los usuarios que emparejan el VPS con un puente remoto o hardware compatible.

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Funciones clave de WebThings Gateway

Web de las Cosas API

Cada dispositivo conectado se expone a travÃ©s de una API estÃ¡ndar de Web Things HTTP y WebSocket para su uso en scripts, paneles de control y aplicaciones de terceros.

Motor de reglas visuales

El editor de reglas de arrastrar y soltar te permite encadenar disparadores y acciones en cualquier dispositivo conectado sin escribir cÃ³digo.

Ecosistema de complementos

Instala adaptadores para MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensores virtuales y docenas mÃ¡s desde el directorio de complementos integrado.

Privado por defecto

Todos los datos del dispositivo, registros y automatizaciones permanecen en tu VPS sin cuenta de proveedor, sin telemetrÃ­a y sin necesidad de un relÃ© en la nube.

Plano de planta y registros

Coloca dispositivos en un plano personalizado y revisa los datos histÃ³ricos del sensor con el visor de registros integrado para la resoluciÃ³n de problemas.

Acceso de voz y HTTPS

La tunelizaciÃ³n opcional, HTTPS y las integraciones con asistentes de voz le permiten acceder a la puerta de enlace de forma segura desde cualquier lugar.

Â¿Por quÃ© ejecutar WebThings Gateway en Hostinger?

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