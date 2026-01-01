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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Wealthfolio

Wealthfolio es un rastreador de inversiones de código abierto y centrado en la privacidad que consolida las tenencias de múltiples corredores y bancos en un solo panel. Rastrea el rendimiento de la cartera, el patrimonio neto, los dividendos y los ingresos, y compara sus rendimientos con índices como el S&P 500, todo sin enviar sus datos financieros a una nube de terceros.

Alojar Wealthfolio en su propio VPS le da control total sobre sus registros financieros. La aplicación almacena todo en una base de datos SQLite local, lo que facilita las copias de seguridad y elimina las tarifas de suscripción. Con soporte para importaciones CSV, simulaciones de Monte Carlo para la planificación de la jubilación y recomendaciones integradas de reequilibrio de cartera, cubre todo el espectro de la gestión de inversiones personales.

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Funciones clave de Wealthfolio

Consolidación multicorredor

Consolida tus tenencias de múltiples corredores y cuentas bancarias en un solo panel unificado, con soporte para importación de CSV para una fácil incorporación.

Análisis de rendimiento del portafolio

Compara el rendimiento de la cuenta con índices importantes como el S&P 500 y rastrea los rendimientos ponderados por tiempo a lo largo de todo tu historial de inversión.

Seguimiento del patrimonio neto

Monitorea todos los activos y pasivos juntos para obtener una imagen precisa y actualizada de tu posición financiera total a lo largo del tiempo.

Monitoreo de dividendos e ingresos

Rastrea automáticamente los pagos de dividendos y los ingresos por intereses en todas tus tenencias, lo que te brinda una visión clara de tus fuentes de ingresos pasivos.

Herramientas de planeación para el retiro

Ejecute simulaciones de Monte Carlo y proyecciones FIRE para poner a prueba su estrategia de ahorro y estimar cuándo puede alcanzar la independencia financiera.

Rebalanceo de portafolio

Establezca porcentajes de asignación de activos objetivo y reciba recomendaciones de reequilibrio que mantengan su cartera alineada con su estrategia de inversión.

¿Por qué ejecutar Wealthfolio en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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