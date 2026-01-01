Implementa Wealthfolio con una instalación de un solo clic.
Rastreador de inversiones personales de código abierto para carteras, patrimonio neto y análisis de rendimiento financiero.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Wealthfolio
Wealthfolio es un rastreador de inversiones de código abierto y centrado en la privacidad que consolida las tenencias de múltiples corredores y bancos en un solo panel. Rastrea el rendimiento de la cartera, el patrimonio neto, los dividendos y los ingresos, y compara sus rendimientos con índices como el S&P 500, todo sin enviar sus datos financieros a una nube de terceros.
Alojar Wealthfolio en su propio VPS le da control total sobre sus registros financieros. La aplicación almacena todo en una base de datos SQLite local, lo que facilita las copias de seguridad y elimina las tarifas de suscripción. Con soporte para importaciones CSV, simulaciones de Monte Carlo para la planificación de la jubilación y recomendaciones integradas de reequilibrio de cartera, cubre todo el espectro de la gestión de inversiones personales.
Funciones clave de Wealthfolio
Consolidación multicorredor
Consolida tus tenencias de múltiples corredores y cuentas bancarias en un solo panel unificado, con soporte para importación de CSV para una fácil incorporación.
Análisis de rendimiento del portafolio
Compara el rendimiento de la cuenta con índices importantes como el S&P 500 y rastrea los rendimientos ponderados por tiempo a lo largo de todo tu historial de inversión.
Seguimiento del patrimonio neto
Monitorea todos los activos y pasivos juntos para obtener una imagen precisa y actualizada de tu posición financiera total a lo largo del tiempo.
Monitoreo de dividendos e ingresos
Rastrea automáticamente los pagos de dividendos y los ingresos por intereses en todas tus tenencias, lo que te brinda una visión clara de tus fuentes de ingresos pasivos.
Herramientas de planeación para el retiro
Ejecute simulaciones de Monte Carlo y proyecciones FIRE para poner a prueba su estrategia de ahorro y estimar cuándo puede alcanzar la independencia financiera.
Rebalanceo de portafolio
Establezca porcentajes de asignación de activos objetivo y reciba recomendaciones de reequilibrio que mantengan su cartera alineada con su estrategia de inversión.
¿Por qué ejecutar Wealthfolio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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