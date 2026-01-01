Desplegar Actual Budget con un solo clic.
Aplicación de finanzas personales centrada en la privacidad que utiliza el presupuesto por sobres para darle un propósito a cada dólar.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Actual Budget
Actual Budget es una aplicación de finanzas personales rápida y con prioridad local, construida en torno a la metodología de presupuesto por sobres: cada dólar que ganas se asigna a una categoría específica antes de gastarlo. Originalmente un producto comercial, fue liberado como código abierto por su creador y ahora es mantenido por una comunidad activa, lo que la convierte en una de las alternativas gratuitas más capaces a YNAB.
Debido a que Actual Budget utiliza una arquitectura con prioridad local, tus datos financieros permanecen en una infraestructura que tú controlas en lugar de una nube de terceros. La sincronización multidispositivo sigue funcionando a través de tu servidor autoalojado, y el cifrado de extremo a extremo opcional protege los datos en tránsito. Las conexiones bancarias a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) y GoCardless (UE/Reino Unido) importan las transacciones automáticamente, mientras que el soporte de importación para YNAB facilita la migración.
Funciones clave de Actual Budget
Presupuesto por sobres
Asigna cada dólar a una categoría específica antes de gastar, dándote un plan claro basado en ingresos reales en lugar de estimaciones aproximadas.
Propiedad de los datos con prioridad local
Tus datos financieros se almacenan en tu propio servidor, no en una nube comercial, lo que protege los detalles sensibles de la cuenta de filtraciones de terceros o cambios en las políticas del proveedor.
Sincronización multidispositivo
Sincroniza los presupuestos en teléfonos, tabletas y computadoras a través de tu servidor autoalojado para que cada miembro del hogar vea las mismas cifras actualizadas.
Integración de cuenta bancaria
Conéctate a cuentas bancarias reales a través de SimpleFIN (EE. UU./Canadá) o GoCardless (UE/Reino Unido) para importar transacciones automáticamente, reduciendo la entrada manual de datos.
Informes financieros detallados
Los reportes integrados de patrimonio neto, flujo de efectivo y tendencias de gasto te dan la visibilidad para tomar decisiones financieras informadas sin una hoja de cálculo separada.
¿Por qué ejecutar Actual Budget en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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