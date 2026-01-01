Bigcapital es una moderna plataforma de contabilidad financiera de código abierto diseñada como una alternativa autoalojada a QuickBooks, Xero y Wave. Implementa un libro mayor de doble entrada completo con soporte multidivisa, registros de clientes y proveedores, facturación y cuentas, seguimiento de inventario, asientos contables manuales e informes inteligentes — estados financieros, flujo de caja, antigüedad de cuentas por cobrar y pagar, y resúmenes fiscales — todo generado a partir del libro mayor subyacente.

Alojar Bigcapital en tu propio VPS mantiene las facturas de clientes, las transacciones bancarias y los registros financieros en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a un servicio de contabilidad SaaS. La plataforma soporta múltiples empresas (inquilinos) por instancia con bases de datos aisladas, se integra con Stripe y Plaid para pagos y movimientos bancarios, y expone una API integral para integraciones y reportes personalizados.