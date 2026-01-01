Vince Analytics es un servidor de análisis web ligero y autoalojado diseñado para individuos y equipos pequeños que desean tener control total sobre los datos de sus visitantes. No requiere una base de datos externa, se distribuye como un único binario y almacena todo localmente — lo que facilita su operación en cualquier VPS sin una configuración compleja.

Vince es compatible con los scripts de seguimiento de Plausible Analytics, por lo que puedes migrar sitios existentes sin cambiar tu código frontend. Rastrea las visitas a páginas, visitantes únicos, referentes y eventos personalizados mientras cumple totalmente con GDPR, CCPA y PECR — no se requieren cookies.