Hasta un 69% de descuento en Vince Analytics

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Plataforma de análisis web autoalojada y respetuosa con la privacidad que es un reemplazo directo para Google Analytics.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Vince Analytics

Vince Analytics es un servidor de análisis web ligero y autoalojado diseñado para individuos y equipos pequeños que desean tener control total sobre los datos de sus visitantes. No requiere una base de datos externa, se distribuye como un único binario y almacena todo localmente — lo que facilita su operación en cualquier VPS sin una configuración compleja.

Vince es compatible con los scripts de seguimiento de Plausible Analytics, por lo que puedes migrar sitios existentes sin cambiar tu código frontend. Rastrea las visitas a páginas, visitantes únicos, referentes y eventos personalizados mientras cumple totalmente con GDPR, CCPA y PECR — no se requieren cookies.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Vince Analytics

No se requieren cookies

Vince rastrea a los visitantes sin cookies ni identificadores personales, manteniendo tu sitio totalmente compatible con GDPR, CCPA y PECR listo para usar.

Scripts compatibles con Plausible

Inserta el mismo script de seguimiento utilizado para Plausible Analytics y apúntalo a tu instancia de Vince — no se necesitan cambios en el frontend al migrar.

Cero dependencias externas

Toda la plataforma se entrega como un único binario con una base de datos incrustada, por lo que no hay nada adicional que instalar, configurar o mantener junto a ella.

Sitios y eventos ilimitados

Añade tantos sitios web como lo permitan los recursos de tu VPS y recopila tantos eventos como necesites — no hay límites artificiales basados en planes.

Tableros públicos y compartidos

Comparta los paneles de análisis públicamente o a través de enlaces únicos protegidos con contraseña, dando a las partes interesadas acceso sin exponer su cuenta de administrador.

¿Por qué ejecutar Vince Analytics en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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