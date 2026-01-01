Despliega Vane con un solo clic de instalaciÃ³n.
Motor de respuestas con IA, centrado en la privacidad, que ofrece respuestas con fuentes citadas utilizando LLM locales o proveedores en la nube en tu propio hardware.
Elige un plan VPS para Vane
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Vane
Vane es un motor de respuestas de cÃ³digo abierto impulsado por IA que se ejecuta completamente en la infraestructura que usted controla. Combina un backend de metabÃºsqueda basado en SearXNG con el modelo de lenguaje grande de su elecciÃ³n â€” modelos locales de Ollama o proveedores en la nube como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y Groq â€” para sintetizar respuestas precisas respaldadas por fuentes web citadas.
Alojar Vane por su cuenta mantiene cada consulta de bÃºsqueda y carga de documentos en su VPS. No hay registro de consultas de terceros, no hay suscripciÃ³n por asiento y no hay clasificaciÃ³n opaca â€” usted elige las fuentes de bÃºsqueda, el modelo y el nivel de privacidad que se adapte a su forma de investigar.
Funciones clave de Vane
Respuestas de IA citadas
Cada respuesta se vincula a las fuentes subyacentes, lo que te permite verificar las afirmaciones y profundizar sin confiar ciegamente en el contenido generado.
LLMs locales y en la nube
Ejecuta modelos de cÃ³digo abierto localmente a travÃ©s de Ollama, o conecta OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Groq desde la misma interfaz web.
SearXNG Empaquetado
Se envÃa con una instancia de metabÃºsqueda de SearXNG para que las consultas se agreguen a travÃ©s de muchos motores sin exponerlas a rastreadores comerciales.
Modos de velocidad y calidad
Alterna entre los modos de Velocidad, Equilibrado y Calidad para intercambiar el tiempo de respuesta por una investigaciÃ³n mÃ¡s profunda y de varios pasos en preguntas mÃ¡s difÃciles.
Carga de archivos y Descubrir
Suba archivos PDF, archivos de texto e imÃ¡genes para hacer preguntas sobre sus propios documentos, o explore el feed Descubrir para contenido de tendencia.
Historial de bÃºsqueda en tu VPS
Todas las consultas, archivos cargados e historial de chat permanecen en tu servidor en un volumen persistente â€” nunca se sincronizan con una nube de terceros.
Â¿Por quÃ© ejecutar Vane en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimizaciÃ³n de tokens para mÃ¡s de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Marco de agentes de IA de cÃ³digo abierto con cooperaciÃ³n multiagente y memoria persistente